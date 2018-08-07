Ahmet Hakan: Ülkesinin vaziyetini bu derece aşağılara düşürüp eğim eğim eğmiş bir başkan...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya Ulusal Muhafız Birlikleri’nin kuruluş törenleri sırasında gerçekleştirilen saldırı girişimini yazdı. Türk basınında Devlet Başkanı Maduro için yazılanları eleştiren Hakan, "Bizim buralardaki gazeteler, suikasta maruz kalan Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya şöyle sesleniyorlar: 'Dik dur! Eğilme!' Ülkesinin vaziyetini bu derece aşağılara düşürüp eğim eğim eğmiş bir başkan...Dik durup eğilmese ne oluuur? Dik durmayıp eğilse ne oluuur?" vurgusu yaptı.

Yazar'ın "Dik duracakmış eğilmeyecekmiş" başlığıyla (07 Temmuz 2018) yayımlanan yazısı şu şekilde:

"Venezuela’da manzara-i umumiye şöyle:

- 1 dolar: 1 milyon Venezuela parası...

- Enflasyon: Beş haneli rakamlarda...

- Küçülme: Yüzde 15...

- Ticaret: Bırakın işyerlerini okul ve hastaneler bile kapanıyor.

- Ülkeyi terk edenler: Nüfusun yüzde 10’u.

- Mülteci sayısı: Bir milyon...

- General sayısı: Bini aşkın...

- Bir kilo domates: 1.553.143 Venezuela parası.

- Bir adet yumurta: Bir asgari ücretli 8 saat çalışarak bile alamıyor.

- Bir hamburger: Bir asgari ücretlinin bir buçuk aylık çalışmasına bedel...

- Cinayet, hırsızlık: İki alanda da ülke dünya şampiyonu olmuş...

- Petrol gelirleri: Rejimin sadık bekçilerine üleştiriliyor.

Kısacası Venezuela milletinin...

Beli büklüm büklüm bükülmüş durumda.

Zavallıların ayakta durmaya mecali yok.

İşte böyle bir ortamda...

Bizim buralardaki gazeteler, suikasta maruz kalan Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya şöyle sesleniyorlar:

“Dik dur! Eğilme!”

Ülkesinin vaziyetini bu derece aşağılara düşürüp eğim eğim eğmiş bir başkan...

Dik durup eğilmese ne oluuur?

Dik durmayıp eğilse ne oluuur?"

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