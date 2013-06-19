Ahmet Hakan: Ulan CIA... Ulan CIA...

Gazeteci Ahmet Hakan Gezi Parkı eylemlerinde duvarlara ismini yazanlarla dalga geçti. Taksim civarında Ahmet Hakan hakkındaki yazılan duvar yazıları Hakan'ın da merakını cezbetti. Hakan, Twitter'dan sordu: Kim yazıyor lan bunu duvarlara?

Ahmet Hakan adının Taksim'de duvarlara yazılmasını ti'ye aldı. "Ulan CIA... Ulan CIA.... Beni tanıdılar, siz kaçın... Bu arada ben de Mustafa Keser'in askeriyim... Ona göre..." diyerek takipçilerini güldürdü

İşte Ahmet Hakan'ın da faillerini merak ettiği o duvar yazıları: