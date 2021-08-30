Ahmet Hakan: Türkiye'nin ruh hali iyi değil, hiç iyi değil

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Artık Türkiye’de...Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp 'Bu bir nezaketsizliktir' diyemiyoruz." düşüncesini dile getirdi. Hakan, "Türkiye'nin ruh hali iyi değil, hiç iyi değil" görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Artık Türkiye’de... Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor. Artık Türkiye’de... Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor. Artık Türkiye’de... Yankı odalarına hapsolma durumu var. Herkes kendi tarafının sesini dinlemeye meraklı. Herkes Türkiye’nin kendi dünyasından ibaret olduğunu düşünüyor. Artık Türkiye’de... Karşı tarafı ikna etmek, karşı tarafa oy verenlere seslenmek, karşı tarafta yer alanlarla sağlıklı diyalog kurmak gibi arayışlar yok.Sonuç olarak... Türkiye’nin ruh hali iyi değil. Hem de hiç iyi değil." ifadesini kullandı.