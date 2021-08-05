Ahmet Hakan: Türk Hava Kurumu tam bir laçka

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türk Hava Kurumu'na ilişkin olarak, "Tam bir laçka" değerlendirmesini yaptı.

Hakan yazısında, "Türk Hava Kurumu’yla ilgili okumalar yapıyorum, söylenenleri dinliyorum, yakın geçmişte yapılan açıklamalara bakıyorum. Çıkardığım sonuçlar şunlardır: Bu kurum, çağın gerisinde kalmıştır. Bu kurum, rant için birbirine giren ekiplerin elinde tarumar olmuştur. Bu kurum, kendini yenileyememiştir. Bu kurum, bir didişme alanı haline gelmiştir. Bu kurum, borç batağı içinde yüzmektedir. Bu kurum, beceriksizlik yüzünden kayyum eline düşmüştür. Bu kurum, olağanüstü gelirlerine rağmen elindeki uçakların doğru dürüst bakımını yapmaktan bile aciz hale gelmiştir. Bu kurum, havacılığın hızla geliştiği bir dönemde hızla gerilemiştir. Bu kurum, Atatürk’ün kurup üzerine titrediği kurum olmaktan çıkmıştır." ifadesini kullandı.