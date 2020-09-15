Ahmet Hakan: Tuncay Özkan, Canan Kaftancıoğlu, Gürsel Tekin, Muharrem İnce falan hepsi birbiriyle hesaplaşmak istiyor, fırsat kolluyor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Mustafa Kemal' demeyi tercih ettiğini belirtmesinin ardından başlayan tartışmayı yorumladı. Hakan, "Tuncay Özkan, Canan Kaftancıoğlu, Gürsel Tekin, Muharrem İnce falan... Hepsi de birbiriyle hesaplaşmak istiyor. Hepsi de fırsat kolluyor. Atatürk üzerinden başlayan tartışma, işte bu hesaplaşma fırsatını sundu kendilerine. Yani mesele Atatürk değil, sen daha anlamadın mı?" görüşünü savundu.

Hakan, "Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u kuşattığında Bizanslı rahipler, 'Meleklerin kanadı var mı, yok mu?' tartışması yapıyorlarmış. CHP’lilerin kendi aralarında yaptıkları bu Atatürk tartışması, Bizanslı rahiplerin yaptıkları o tartışmanın bile fersah fersah gerisinde." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "CHP neden ileri gidemiyor? CHP neden yüzde 25’te takıldı kaldı? CHP neden toplumu ikna edemiyor? CHP neden 18 yıldır iktidara yaklaşamadı? CHP ile neden olmuyor? Tüm bu soruların cevabı, CHP ileri gelenlerinin iştahla yürüttükleri Atatürk tartışmasının içinde gizli." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan, "Şu ana kadar bir kişi bile çıkıp da 'Atatürkçülüğün kuramını yapan Attilâ İlhan da ‘Mustafa Kemal Paşa’ derdi. Ne yani, Attilâ İlhan’ın da mı Atatürk’le sorunu vardı?' demedi. Hepsini geçtim... Bunu demek Canan Kaftancıoğlu’nun bile aklına gelmedi.'CHP’de bir liderlik yok' deniliyor ya... İşte bunun en büyük kanıtı! Şu kadar zaman geçti... Kemal Kılıçdaroğlu, hâlâ 'Yahu siz ne yapıyorsunuz? Kesin şu tartışmayı! Bu ne manasız bir tartışma! Hay Allah sizin müstahakkınızı versin' demeyi beceremedi." ifadesini kullandı.

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