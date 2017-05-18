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Ahmet Hakan: Trump reisin vücut dili, "Erdoğan'ı kolundan tutup kendime çekeceğim ama çekiniyorum" diyor

"Kravat boyunu biraz kısaltsam mı acaba"

18 Mayıs 2017 11:29

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili olarak "Trump reisin vücut dili, 'Ya bu Erdoğan da amma yaman adammış, kolundan tutup kendime çekeceğim ama çekiniyorum' diyor" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "İlle de YPG diye tutturmasaydık" başlığıyla yayımlanan (18 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Merkel'i kıskandıracak Trump / Erdoğan tokalaşmasıyla...

Trump’ın Kandil’i inletecek “PKK’ya karşı Türkiye’nin yanındayız” çıkışıyla...

Beyaz Saray’daki “adeta Türk misafirliği” dedirten muhteşem ağırlamayla...

Türk heyetine çalışma yemeğiyle birlikte toplam iki saat ayrılmasıyla...

Trump’ın Putin’i bile unutturacak sempati ve sevecenlik yayan edasıyla...

Avunabilirdik.

Melih Gökçek'in işleri

Melih Gökçek, sırf Twitter’da benimle azıcık kafa bulmak için tutmuş şu karikatürü çizdirmiş.

Espri berbat, çizim kötü falan ama çaba büyük.

Hep diyorum, yine söyleyeceğim:

Bu Melih Gökçek benimle uğraşmak için harcadığı enerjinin çok azını Ankara’ya metro yapmak için harcasaydı...

Ankara Metrosu, Tokyo Metrosu’nu sollardı.

Galiba

Birileri Kadir Topbaş’a operasyon çekiyor galiba...

“Çözüm Süreci”nin ikinci sürümü piyasaya sürülecek galiba...

Artık gazetelerde aşk yazısı yazan kalmadı galiba...

Havalar bir türlü ısınmayacak galiba...

“İzmir’de sular kesik” haberini çok seviyorlar galiba...

Kemal Kılıçdaroğlu’nu koltuğundan etmek pek mümkün olmayacak galiba...

Trump Reis'in vücut dili ne diyor?

“Ya bu Erdoğan da amma yaman adam ha” diyor.

“Kolundan tutup kendime çekeceğim ama çekiniyorum” diyor.

“İçeride başım belada, bu yüzden efkârlıyım” diyor.

“Kravat boyunu biraz kısaltsam mı acaba” diyor.

“Dur, iyi bir tokalaşayım da Merkel ağlasın” diyor.

“El kol hareketi yapmasam mı acaba” diyor.

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