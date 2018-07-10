Ahmet Hakan: Tren kazası için yas ilan etmeliydik, acımızı sembolik olarak da göstermeliydik

Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni, pazar günü saat 17.20 sıralarında Çorlu-Muratlı arasında Sarılar köyü yakınlarında kaza yaptı. 6 vagonlu trenin 5 vagonunun devrilmesi sonucunda 24 kişinin hayatını kaybettiği, 318 kişinin yaralandığı açıklandı. Kaza sonrası yaşanan tartışmalardan biri de "yas ilanı" oldu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan kazada hayatını kaybedenler için "Yas ilan edilmeliydi" diyerek "Acımızı sembolik olarak da göstermeliydik" ifadesini kullandı.

Hakan'ın "7 maddede yazdım: muhalefetin ‘Erdoğan siyaseti’ nasıl olmalı?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tren kazasında kaybettiğimiz 24 can için...

- Olağan akışımızı değiştirmeliydik.

- Bayraklarımızı yarıya indirmeliydik.

- Rutinimizi bozmalıydık.

- Programlarımızı iptal etmeliydik.

- Acımızı sembolik olarak da göstermeliydik.

Kısacası... YAS İLAN ETMELİYDİK!