Ahmet Hakan: Toptan yasaklamak, alkolle alakası olmayan insanlarda bile 'hayatım sınırlandırılıyor' etkisine yol açar; bunlar hiç mi hesaba katılmadı?

Hakan, yazısında "Alkol ve korona ilişkisi açısından şu üç doğruyu söylemem gerekir: Bir: Alkol, bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Doğrudur. İki: Dünya Sağlık Örgütü, korona açısından alkolden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Doğrudur. Üç: Dünyanın birçok ülkesinde karantina süreçlerinde alkol satışına aşırı sınırlandırmalar getiriliyor. Doğrudur. Ama bütün bu doğrular, alkol satışlarının tüm yurtta 17 gün süreyle yasaklanmasını haklı çıkarmıyor. Eğer gerekçe, tamamen sağlık ise bakın Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Serap Şimşek Yavuz ne diyor? 'Çok yersiz bir yasak. Hayretler içerisindeyim'. Eğer gerekçe, tekel bayilerini kapatarak marketlerdeki alkol satışının doğurduğu haksız rekabeti gidermek ise marketlerde temel ihtiyaç maddelerinin dışında kalan bir sürü ürün satılıyor. Bunlar da haksız rekabete yol açıyor. Buna neden dur denmiyor?" dedi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca alkollü içki satışının yasaklanmasına ilişkin olarak, "Toptan yasaklamak; alkolle uzaktan yakından alakası olmayan insanlarda bile 'hayatım sınırlandırılıyor' etkisine yol açar. Bunlar hiç mi hesaba katılmadı?" yorumunu yaptı.

(Bir ara not: Hadi diyelim ki... Alkol yasağı getirdiniz. Tekel bayilerini toptan kapatmak da neyin nesi? Birçok tekel bayisi, sadece alkol satmıyor ki. Gazete, kuruyemiş, gazlı içecekler, atıştırmalıklar da satıyor. Bırakın bari onları satsınlar).

Toptan yasaklamak, yaşam tarzı tartışmalarını alevlendirir. 'İsteyen istediğini yer ve içer, sana ne' çıkışlarına fırsat verir. Alkolle uzaktan yakından alakası olmayan insanlarda bile 'hayatım sınırlandırılıyor' etkisine yol açar. Bunlar hiç mi hesaba katılmadı? Hepsini geçtim. Eğer oy hesabıyla bunlar yapılıyorsa ve 'Bizim seçmenin nasıl olsa alkolle arası yok' diye düşünülüyorsa bu büyük bir yanılgıdır.

Unutulmasın: Millet İttifakı’nın karşı tarafı etkileme mecburiyeti varsa, Cumhur İttifakı’nın da karşı tarafı etkileme mecburiyeti vardır. 'Bu sistemde bir oy bile önemli' cümlesi, boşuna mı ezberletiliyor bize?

En başa dönüyorum. Tek dert sağlık ise toptan bir yasaklama yerine şu iki şeyi yapmak mümkün: Bir: Alkol satışına ekstra kısıtlamalar ve sınırlandırmalar getirilir. İki: Alkolün korona açısından zararları topluma anlatılır. Bundan sonrası ise... Aklı fikri yeten bireylerin tercihlerine bırakılır."

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