Ahmet Hakan: Teşekkürler Cumhurbaşkanım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayvanlara işkence ederek öldürenlerle ilgili son dönemlerde medyaya yansıyan haberlere dikkati çekerek, "Yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın. Hayvanlara işkence eden ve öldürenlere verilen cezaları da arttırın" açıklamasında bulundu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Erdoğan'ın hayvan haklarını yenide gündeme taşıdığını belirterek, Tam da “Seçim bitti, bütün bunları unuttu” diyecektik ki...Konuyu gür bir seda ile gündeme taşıdınız. Ha gayret Sayın Cumhurbaşkanı’m, ha gayret!" diye yazdı.



Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, yazısında şu ifadelere yer verdi: "

Teşekkürler Cumhurbaşkanım

Seçim öncesi...

Hayvan haklarını gündeme getirdiniz.

Adalar’daki zavallı atlara sahip çıktınız.

Kedi ve köpeklerle çekilen fotoğraflarınızı paylaştınız.

Tam da “Seçim bitti, bütün bunları unuttu” diyecektik ki...



Dün çıkıp...



Konuyu gür bir seda ile gündeme taşıdınız.



“Hayvanları koruma yasası çıkmalıdır” dediniz.

Siz el atmazsanız, siz yönlendirmezseniz, siz öncülük etmezseniz bunların hayvanları koruyan yasayı çıkarmak için kılları bile kıpırdamayacak...

Ha gayret Sayın Cumhurbaşkanı’m, ha gayret!"

Yazarın "Kişisel bir metin analizi: Adım adım ‘ANDIMIZ" başlığıyla (20 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz