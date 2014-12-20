Ahmet Hakan televizyon tartışmacıları listesine kadınları da aldı...

CNN Türk’te yayınlanan “Tarafsız Bölge” programının sunucusu ve Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, televizyon kanallarındaki tartışma programlarına katılan isimler hakkındaki görüşlerini anlattığı yazısında hiçbir kadının bulunmaması tepki çekmişti. Hakan bugünkü yazısında kadın isimlere yer verdi.

Ahmet Hakan’ın Abdülkadir Selvi, Turgut Kazan, Levent Gültekin, İbrahim Uslu, Ümit Kocasakal, Hayko Bağdat, Faruk Mercan, İsmail Saymaz, Alper Taş, Rıza Saka, Reşat Petek, Ahmet Gündel ve Hüseyin Yayman’a yer verdiği listesinde hiçbir kadın tartışmacı yer almamıştı.

Hakan “İşte televizyonların kadın tartışmacıları” başlığıyla Ceyda Karan, Nazlı Ilıcak, Çiğdem Toker, Aslı Aydıntaşbaş, Özlem Zengin, Kezban Hatemi, Yasemin İnceoğlu ve Ayşe Hür’ün isimlerini saydı.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet’te “İşte televizyonların kadın tartışmacıları” başlığıyla yayımlanan (20 Aralık 2014) yazısının ilgili bölümü şöyle:

İşte televizyonların kadın tartışmacıları

CEYDA KARAN: Önceleri alanı dış politikaydı... Ancak iç gerginlikler artınca o da alanını genişletti... Artık iç politikayı da konuşuyor... Muhalif bir duruşu var... Polemikçi... En büyük kozu: Konular açıldıkça telaşlanacak kadar samimi oluşu... En büyük sorunu: Sosyal medya saldırılarına biraz fazla önem atfetmesi...

NAZLI ILICAK: Çizgisi, tavrı, tarafı değişse de değişmeyen tek bir şey var: Aldığı tutumdan zerre taviz vermemesi... AK Parti'yi desteklerken nasıl tavizsiz idiyse Cemaat'i desteklerken de aynı tavizsizlik içinde... En büyük kozu: Detaylarına hâkim olacak kadar dava dosyası üzerinde çalışması... En büyük sorunu: Savunduğu kesimle ilgili en küçük bir eleştiriye bile tahammül edememesi.

ÇİĞDEM TOKER: Ankara gazetecisi... Ama nezaketi ve nezih üslubu Ankara gazetecisi olmasından değil, kişiliğinden kaynaklanıyor. Polemikçilikten kaçınıyor, somut veriler üzerinden hareket ediyor ve asla kaybetmediği "muhabirlik" yönünün avantajlarını sonuna kadar kullanıyor. En büyük kozu: Utanılacak tek bir satıra imza atmamış uzun gazetecilik dönemi... En büyük sorunu: Ekranlarda az görünmesi.

ASLI AYDINTAŞBAŞ: En netameli, en tehlikeli, en dehşetengiz bir konuyu bile ağzında şeker varmış gibi tatlı tatlı anlatıyor... Bu haliyle söylediklerinin izleyenlerde uyandırması gereken etki hafiften azalıyor. En büyük kozu: Sözü uzatmadan konuya doğrudan girmeyi başarması ve söylenmesi gereken her şeyi sonuna kadar söylemesi... En büyük sorunu: Polemiği sonuna kadar sürdürme azminden azıcık yoksun olması.

ÖZLEM ZENGİN: "AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı" sıfatıyla katıldığı tartışma programlarında sağlam mantığıyla, bilgi birikimiyle ve tartışma adabına riayetiyle göz dolduruyor. Bir saygısızlıkla karşılaştığında ise kibar ve nazik bir biçimde ayar vermesini beceriyor. En büyük kozu: Hakkındaki önyargıları tarumar edebilme gücü... En büyük sorunu: Bir siyasi aidiyet içinde konuşmak durumunda kalması...

KEZBAN HATEMİ: Net konuşuyor, anlaşılır konuşuyor, ifade kabiliyeti yüksek... Bu özelliklerinin avantajlarını sonuna kadar kullanıyor. En büyük kozu: Kendisinden farklı düşünenlere karşı sergilediği mesafeli ve nazik tutum... En büyük sorunu: Bazen sergilediği başöğretmen tavrı.

YASEMİN İNCEOĞLU: Akademisyen kadın tartışmacılardan... Özgürlükçü ve demokrat bir duruşu var. Özellikle Gezi'den sonra daha faal hale geldi... Genellikle sakin... Sadece aleni demokrasi ve özgürlük karşıtı tutumlar karşısında çileden çıkıyor. En büyük kozu: Cesareti... En büyük sorunu: Bazen iletişim alanıyla sınırlı kalmak durumunda olması.

AYŞE HÜR: Tarih tartışmacılarının en iyisi... Tarihi detaylara boğulmadan konuşabiliyor. Hem Kemalist tarih okumasının hem de iktidarın son zamanlarda geliştirdiği tarih okumasının karşısında... Böyle bir pozisyonda olması nedeniyle de dikkat çekiyor ve etkili oluyor. En büyük kozu: Bağımsız ve bağlantısızlığı... En büyük sorunu: Yakın tarih gibi bir cepheleşme alanında tabu devirmenin yol açtığı hücumlara uğramak.