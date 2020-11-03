Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Tarikatları, cübbelileri, cemaatleri neden deprem bölgesinde göremiyoruz? Hayır hasenat işlerinde en önde koşması gereken yapılar değil midir bunlar?" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Biz neden bunları siyaset peşinde, kadro peşinde, kadınlara akıllar verme peşinde, cinsellik ölçüleri koyma peşinde koşarlarken görüyoruz da... Deprem bölgesinde göremiyoruz? Neden İzmir’de değiller Cübbeliler, Menziller, Nakşiler? Neden koşturmuyorlar ahaliye yardım için? Neden bir çorbacık dağıtıp “Allah razı olsun” dedirtmiyorlar? Neden bir derde merhem olmayı düşünmüyorlar? Neden herkese “Helal olsun adamlara” dedirtmiyorlar? Neden? Neden? Neden? Tarikatçılık ya da cemaatçilik... Milletten paralar toplayıp koca koca binalar dikmek midir? Holdingler kurup parayla oynamak mıdır? Müritleri devlet kadrolarına yerleştirmek için çırpınmak mıdır? Ondan sonra da sorarlar: Sen niye bu tarikatlara falan mesafelisin diye..." ifadesini kullandı.

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