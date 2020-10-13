Ahmet Hakan: Süleyman Soylu'ya pek katılamıyorum 

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "yangınları PKK’nın çıkardığının fazla dillendirilmemesi" açıklamasına katılmadığını yazdı.

Hakan, "Doğrudur. Artık terör yapamaz hale gelmiş olan PKK, bu tür kahpeliklerle adından söz ettirmek istiyor olabilir. Yine doğrudur. PKK, yangınlardan kendisine bir varlık gösterisi çıkarmak istiyor olabilir. Ama ben yine de Süleyman Soylu’ya pek katılamıyorum." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Gerekçelerimi sıralayayım: 'Börtü böcek katliamcısı' olarak adını tescil ettirmesinin PKK’ya nefretten başka bir şey kazandırmayacağına inanıyorum. PKK’nın 'orman ve ağaç düşmanı' olarak elde ettiği popülaritenin, dünyanın en aşağılık popülaritesi olduğunu düşünüyor ve 'Reklamın kötüsü olur' diyorum. PKK’nın 'ekoloji' diye yırtınmasının kocaman bir yutturmaca olduğunun ortaya çıkmasının çok iyi bir şey olduğuna inanıyorum. PKK’nın dostlarının, böyle bir olay karşısında nasıl da 'mırın kırın' duruma düştüklerini görmekten derin bir haz duyuyorum. Kısacası ben... PKK’nın kendi lehine işlediğini düşündüğü bu kampanyanın, aslında muazzam bir şekilde aleyhine işlediğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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