Ahmet Hakan: Şu fotoğrafın yüzü suyu hürmetine Allah, Deniz Bey'e acil şifa versin

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 16 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 1 Ocak 1993'te Sırp katliamına direnen Boşnakların siperlerine yaptığı bir ziyaretten fotoğraf paylaştı. Hakan, Baykal'ın askeri üniforma giyerek ön siperlerin birinde çekilen fotoğrafıyla ilgili olarak "Deniz Baykal’ın kişisel tarihinin en onurlu fotoğraflarından biridir bu. Allah Deniz Bey’e acil şifa versin... Şu fotoğrafın yüzü suyu hürmetine..." dedi.

Ahmet Hakan'ın "İşte bunlardan dolayı seviyorum Cumhuriyet’i" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

1 OCAK 1993’te çekildi bu fotoğraf.

1993 yılının başı...

Sırp katliamının tüm hızıyla devam ettiği, buna karşılık Boşnak direnişinin de yükseldiği bir dönem.

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İşte böyle bir ortamda Deniz Baykal, Bosna’ya gitmişti.

Bosna Hersek’in Tuzla kentinde askeri kıyafetle Sırp katliamcılara karşı direnen Boşnak askerlerle birlikte cephenin en önünde gözlem yapmıştı.

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Deniz Baykal’ın kişisel tarihinin en onurlu fotoğraflarından biridir bu.

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Allah Deniz Bey’e acil şifa versin...

Şu fotoğrafın yüzü suyu hürmetine...