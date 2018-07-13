Ahmet Hakan: Şöyle bir baktım geriye, Adnan Hoca'sız bir süreç yaşamamışım...

Adnan Oktar ve grubuna yönelik olarak başlayan operasyonun ilk saatlerinde "Telefonum acı acı çaldı, arayan Adnan Oktar'dı" diyerek polisin gözaltı yapacağını önceden anladığını söyleyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 'bütün yönleriyle' Adnan Oktar olayını anlattı. Hakan, yeni nesillerin Oktar'ın son dönemini bildiğini söyleyerek, “Adnan Hoca' olgusu, neredeyse son 30 yıldır hep gündemde... Şöyle bir baktım geriye: Neredeyse Adnan Hoca’sız bir süreç yaşamamışım" dedi.

Mali Suçlar Şubesine bağlı polisler tarafından İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan ve 30 ayrı suçlama yöneltilen Adnan Oktar, son 25 yılda ismi farklı soruşturmalar, suçlamalar ve açıklamalarla gündeme gelmiş bir isim. Oktar'a önceki gün düzenlenen operasyonda en az 172 kişi gözaltına alındı.

TIKLAYIN: Adnan Oktar gözaltına alınmadan hemen önce Ahmet Hakan'ı aramış!

Hakan'ın "Bütün yönleriyle Adnan Oktar olayı" başlığıyla (13 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

- UZUN NAMLU: Uzun namlulu silahlar bulunmuş Adnan Oktar ve şürekâsının hanelerinde... Neden ihtiyaç duydular acaba uzun namlulu silahlara? “İngiliz Derin Devleti”ne karşı savaşta mı kullanacaklardı?

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- İSRAİL: Adnan Oktar’a yönelik suçlamalardan biri de “İsrail’e devlet sırrı vermek”... Bu iddianın neye dayandırıldığını bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Adnan Oktar bir süredir alenen ve resmen İsrail’e yancılık yapmaktaydı.

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- DÜŞÜNCE VURANLAR: Bazı tipler var... Bunlar Adnan Oktar ve ekibiyle al takke ver külah durumundaydılar... Ne yaptı bu tipler operasyondan sonra? Adnan Oktar’a herkesten daha acımasız şekilde saldırmaya başladılar.... Bu tipler var ya bu tipler... Yeryüzünün en uzak durulası tipleridir... Koruyun bunlardan kendinizi.

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- MESELE CİDDİ: Erik Dalı oynaması, dans etmesi, “kedicik” vurgusu falan... Bunlar öne çıkarılıp Adnan Oktar olayı bir mavra konusu haline getirildi, getiriliyor. Oysa mesele mavraya alınmayacak kadar ciddi... Çocukları ailelerinden koparmaktan, yaşı küçük çocukların ırzına tasalluttan ve 40 farklı kategoride suçtan söz ediliyor. Alooo! Kendimize gelelim.

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- KEDİCİK: Son üç gündür o kadar çok “kedicik” esprisine maruz kaldım ki... Bir daha yanımda “kedicik” esprisi yapana çok pis dalabilirim.

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- YIKILASI ALGI: “Biz AK Parti’yi desteklemiştik, başımıza gelen karşısında şaşkınız” demiş Adnan Oktar. Adama bak! AK Parti’ye destek verince yargıdan, polisten muaf tutulacağını sanıyor! Ya da şöyle söyleyelim: Adam böyle düşünebiliyor! “AK Parti’yi destekledim, yırtarım” diye bir algısı var. Gerçi algının doğru olmadığı ortaya çıktı ama adamın bu algıya sahip olması bile korkunç...

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- ADNAN’IN SANATÇILARI: Bazı sanatçılar, Adnan Oktar’ın davetlerinde boy göstermişler, hatta Adnan Oktar’a iltifatlar yağdırmışlar falan... Ne yani? Aldatılmış olamazlar mı? (Burada gülücük işareti var.)

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- ÖMRÜMÜZÜ YEDİN ADNAN: Yeni nesiller son halini biliyor ama aslında “Adnan Hoca” olgusu, neredeyse son 30 yıldır hep gündemde... Şöyle bir baktım geriye: Neredeyse Adnan Hoca’sız bir süreç yaşamamışım. Ömrümüzü yemiş yani ömrümüzü!

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- HARUN YAHYA: Adnan Oktar’ın Harun Yahya müstear ismiyle yazdığı kitapları yıllardır ballandıranlar, dağıtanlar, tefrika yapanlar, gazetelerinde övgülere boğanlar! Bu kitaplarla ilgili olarak bugün ne düşünüyorlar acaba?

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- İNGİLİZ DERİN DEVLETİ: “İngiliz Derin Devleti”nin kendilerine operasyon çektiğine gerçekten inanıyorlarsa... Bunların alayı delidir.... Yok, inanmadan söylüyorlarsa... Bunların alayı korkunç derecede yalancıdır...