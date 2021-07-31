Ahmet Hakan: Sosyal medya da yangın kadar tehlikeli bir ortam

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü, “Sosyal medya da yangın kadar tehlikeli bir ortam” başlıklı yazısında, Ege ve Akdeniz’de birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla ilgili dezenformasyon uyarısında bulundu.

“Bir taraf ‘PKK yaktı, teröristler yaktı’ diye bağırıyor. Öbür taraf ‘Otel yapmak için yaktılar’ diye bağırıyor. Bir taraf ‘Uçak da uçak’ diye tutturuyor. Öbür taraf ‘Helikopter var, mis gibi’ diye tutturuyor. Bir taraf yangından politik muhalefet çıkarmaya çalışıyor. Öbür taraf yangının iktidara dokunmaması için çırpınıyor” diyen Hakan şunları kaydetti:

Tarafsız yorum yok. Soğukkanlı analiz yok. Bilgiye dayalı yaklaşım yok. Uzman görüşü yok. Olumlu ile olumsuzu aynı anda ortaya koyma yok. Meseleyi anlama çabası yok. Bu ortam var ya bu ortam... En az yangın kadar tehlikeli.

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