Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Son günlerde gündeme gelen reform işi, sandığımızdan çok daha ciddi ve söylemde kalmayacak.” görüşünü savundu.

Hakan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, reform bombasının ardından şimdi de Avrupa bombasını patlattı. Söylediği en net şekilde şu: ‘Kendimizi başka yerde değil Avrupa’da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz’ Erdoğan’ın sözleri, bununla sınırlı değil. Çekincelerini de sıralıyor: ‘Avrupa’nın bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz’.Erdoğan’ın bu sözlerinden benim anladıklarım şunlardır: Demek ki... Son günlerde gündeme gelen reform işi, sandığımızdan çok daha ciddi ve söylemde kalmayacak.” düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, “Demek ki Avrupa’yla eşit ve medeni düzlemde ilişki kurma arzusu var ve bu arzunun gerçekleşmesi için yapıcı bir tutum alınacak. Bu yaklaşım karşısında... Ne iktidar yanlılarının ‘Şimdi nereden çıktı bu’ şaşkınlığını yaşıyorum ne de iktidar muhaliflerinin ‘Demek ki çok sıkıştı, bu saatten sonra olmaz’ mızmızlanmasına kayıyorum. Hissettiğim şey sadece şu: Arzuladığım yola girilmiş olunmasının keyfi ve huzuru.” ifadesini kullandı.