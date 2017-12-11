T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan: Solcuysan, Filistin için eylem yapıyor olsan da gözaltına alınmak kaderin

"Ey hükümet, Kudüs için somut bir şey yap!"

11 Aralık 2017 05:34

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından İstanbul Kadıköy'de gerçekleşen protestoda gözatlına alınanlar hakkında yazdı. Hakan, "Solcuysan... Filistin için eylem yapıyor olsan da... Yaka paça gözaltına alınmak kaderindir" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Bir kadın muhabbetinin tam göbeğinden bildiriyorum" başlığıyla yayımlanan (11 Aralık 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

İktidarda AK Parti olmasaydı

Ülkemizin muhafazakâr yiğitleri...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne...

“Ey hükümet! Kudüs için somut bir şey yap! Mesela ABD’den satın alacağın o uçakları satın almaktan derhal vazgeç”yazan...

Devasa bir pankart asarlardı.

Bir olay/bir yorum

- OLAY: İstanbul Kadıköy’de “Filistin’de taş atan çocuklara bin selam” diye sloganlar atarak gösteri yapan solcu öğrenciler, polis tarafından yaka paça gözaltına alındı.

*

- YORUM: Solcuysan... Filistin için eylem yapıyor olsan da... Yaka paça gözaltına alınmak kaderindir.

 

ETİKETLER

kadıköyistanbulahmet hakansolcufilistinisrailkudüspoliskaderinhürriyetyazıabddonald trumpakp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24