Ahmet Hakan: Solcuysan, Filistin için eylem yapıyor olsan da gözaltına alınmak kaderin

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından İstanbul Kadıköy'de gerçekleşen protestoda gözatlına alınanlar hakkında yazdı. Hakan, "Solcuysan... Filistin için eylem yapıyor olsan da... Yaka paça gözaltına alınmak kaderindir" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Bir kadın muhabbetinin tam göbeğinden bildiriyorum" başlığıyla yayımlanan (11 Aralık 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

İktidarda AK Parti olmasaydı

Ülkemizin muhafazakâr yiğitleri...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne...

“Ey hükümet! Kudüs için somut bir şey yap! Mesela ABD’den satın alacağın o uçakları satın almaktan derhal vazgeç”yazan...

Devasa bir pankart asarlardı.

Bir olay/bir yorum

- OLAY: İstanbul Kadıköy’de “Filistin’de taş atan çocuklara bin selam” diye sloganlar atarak gösteri yapan solcu öğrenciler, polis tarafından yaka paça gözaltına alındı.

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- YORUM: Solcuysan... Filistin için eylem yapıyor olsan da... Yaka paça gözaltına alınmak kaderindir.