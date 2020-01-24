Ahmet Hakan: Şimdi de başı açıklık düşmanlığı mı başladı?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, Millî Eğitim Bakanlığı’nın rehber öğretmenler için hazırladığı kitaptaki resimleri eleştirdi.

Hakan, “Millî Eğitim Bakanlığı’nın rehber öğretmenlere dağıttığı iddia edilen kitapta yer alan görsellere bakınca ‘Yuh artık! Ayıptır ya’ dedim. Ne var sembollerde? Şu var: Başı açık kadınların çocuklarla kurduğu iletişim tamamen sorunlu, tamamen sevgisiz, tamamen yanlış. Başörtülü kadınların çocuklarla kurduğu iletişim ise tamamen sevgi dolu, tamamen kusursuz, tamamen mükemmel. Ne yani? Başörtü karşıtlığı, başörtü nefreti, başörtü alerjisi bitti, şimdi de başı açıklık düşmanlığı mı başladı?” İfadelerini kullandı.

Hakan, “Bu ülkede başı örtmenin de başı açmanın da kişisel bir tercih olduğu ve bu tercihe herkesin derin bir saygı duyması gerektiği ne zaman öğrenilecek? Hadi diyelim ki bu kitaptaki bu görselleri hazırlayanlar, aymaz insanlar. Öyle aymazlar ki... Toplumsal barışı dert etmiyorlar. Bu toplumun başı açık kadınlarına ayıp etmekte bir sakınca görmüyorlar. Yaptıklarının sadece ve sadece kin ve husumet doğurduğunun farkında değiller. Peki ama Milli Eğitim Bakanlığı’na ne oluyor?Nasıl oluyor da Milli Eğitim Bakanlığı bu aymazlığa geçit veriyor, verebiliyor?” düşüncelerini dile getirdi.

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Ne olmuştu?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın rehber öğretmenlere dağıttığı kitabın içinde seçilen bazı resimler dikkati çekti. Kitapta, çocuklara kötü muamelede bulunan kadınlar başı açıkken şefkat gösteren kadınlar ise türbanlı olarak resmedildi.