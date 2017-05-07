Ahmet Hakan: Silopi’de bir panzer iki çocuğu uykusunda katletti; hâlâ bir devlet yetkilisi sorulara cevap vermiş değil

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı polis panzerinin evlerine girmesi sonucu uyurken yaşamını yitiren iki çocukla ilgili "Hâlâ bir devlet yetkilisi çıkıp da 'ne oldu, nasıl oldu, niye oldu' sorularına cevap vermiş değil" ifadelerini kullandı.

Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

SİLOPİ’de gecekondularında uyuyan iki küçük çocuktu Muhammed ile Furkan.

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Bir polis panzeri, gecenin bir vakti evlerine çarptı.

Ev yıkıldı.

İki küçük çocuk uykuda can verdi.

Muhammed ve Furkan

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Olayın üzerinden şunca zaman geçti.

Hâlâ bir devlet yetkilisi çıkıp da “ne oldu, nasıl oldu, niye oldu” sorularına cevap vermiş değil.

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“Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu / Tutar da adli ilahi sorar Ömer’den onu” diye şiirler okuyanlar!

“Kurdun kuzuyu kapmasının sorumluluğunu bile üstlendik” diye hava atanlar!

Silopi’de bir panzer iki çocuğu uykusunda katletti.

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Bir ses verin.

Bir üzüntülü poz verin.

Bir “ey” deyin.

Bir “hesabı sorulacak” falan deyin.

Bu ne sessizlik?