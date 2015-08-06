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Ahmet Hakan: Şerefli olmak için 'Silahlar susmasın' demem gerekiyorsa 'adı batsın böyle şerefin'

'Silahlar susmasın diyenler, PKK'ya yataklık ediyor'

06 Ağustos 2015 14:24

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘HDP’ye oy veren şerefsizler sözleriyle başlayan tartışmaya ilişkin “Kim ki... Silahlar sussun, eller tetikten çekilsin, 90'lara dönülmesin, demokrasi gelsin, çözüm gelsin" diyorsa... Bilin ki o, PKK'yı işlevsiz kılıyor, anlamsızlaştırıyor ve işini bitiriyordur. Kim ki... "Silahlar susmasın, eller tetikten çekilmesin, 90'lara dönülsün, demokrasi unutulsun, çözüm unutulsun" diyorsa... Bilin ki o PKK'nın ekmeğine yağ sürüyor ve ona yataklık ediyordur” dedi.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet gazetesinde “Eğer şeref bu ise adı batsın şerefin” başlığıyla yayımlanan (6 Ağustos 2015) yazısının ilgili bölümü şöyle:  

Devlet Bahçeli, "Şerefsizlik nedir" sorusuna 24 maddelik bir cevap vermiş.

*

Diğer maddeler neyse ama "dokuzuncu madde"ye bakınca...

Bir anda kendimi gördüm.

*

Devlet Bahçeli, "dokuzuncu madde"de şöyle anlatıyor "şerefsizler"i:

"Sözde demokrasi ve çözüm narkozuyla silahlar sussun, 90'lara dönülmesin, eller tetikten çekilsin diyenler, PKK'ya yataklık edenlerdir."

*

Ben de "Silahlar sussun" diyorum.

Ben de "90'lara dönülmesin" diyorum.

Ben de "Eller tetikten çekilsin" diyorum.

Ben de "demokrasi" diyorum.

Ben de "çözüm" diyorum.

*

Eğer şerefli olmak için bunları demek yerine...

-"Silahlar susmasın" demem gerekiyorsa...

-"90'lara dönülsün" demem gerekiyorsa.

-"Eller tetikten çekilmesin" demem gerekiyorsa...

-"Demokrasi" dememem gerekiyorsa...

-"Çözüm" dememem gerekiyorsa...

Bilinsin ki "Adı batsın böyle şerefin" der ve şerefsiz olmayı tercih ederim.

*

PKK'ya yataklık etme meselesine gelince...

*

Kim ki...

"Silahlar sussun, eller tetikten çekilsin, 90'lara dönülmesin, demokrasi gelsin, çözüm gelsin" diyorsa...

Bilin ki o, PKK'yı işlevsiz kılıyor, anlamsızlaştırıyor ve işini bitiriyordur.

*

Kim ki...

"Silahlar susmasın, eller tetikten çekilmesin, 90'lara dönülsün, demokrasi unutulsun, çözüm unutulsun" diyorsa...

Bilin ki o PKK'nın ekmeğine yağ sürüyor ve ona yataklık ediyordur.

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