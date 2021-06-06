Ahmet Hakan: Şentop, Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik sataşmasıyla kıran kırana hesaplaşmasını başardı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un ayda 10 bin dolar alan siyasetçi tartışmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan belgeleri istemesine ilişkin olarak, "Şentop, Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik sataşmasıyla kıran kırana hesaplaşmasını başardı" değerlendirmesini yaptı.

Hakan yazısında, "Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a bravo! 'Ayda 10 bin dolar alan siyasetçi' meselesiyle ilgili olarak... Hem Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik sataşmasıyla kıran kırana hesaplaşmasını başardı. Hem de iddiayla ilgili olarak Soylu’ya 'açıkla' mesajını vererek üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle aranan Sedat Peker'in bir siyasetçiye "her ay 10 bin dolar gönderdiği" iddiasıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a bu siyasetçiyi açıklaması çağrısı yapmıştı.

Şentop ise Kılıçdaroğlu'nun kendisine "iftira" attığını söylemiş ve kendisinin de söz konusu ismin açıklanmasını istediğini belirtip, Bunu açıklayacak kişi ben değilim, muhatabıdır" demişti.

Tartışma, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önce TRT, daha sonra da Habertürk televizyonlarında katıldığı programda Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi bulunduğunu açıklamasının ardından başladı. Soylu söz konusu siyasetçinin ismini açıklamamış, bu konuda "savcıya konuşacağını" söylemişti.

Şentop dün Soylu’dan belgeleri isterken Sedat Peker, “Benim her ay 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok, daha çok yolladıklarım var. Bana 10 bin doları nasıl yakıştırdınız siz. Ben aç kalırım, açıkta kalırım yine herkesten çok para veririm. 10 bin dolar da yalan, belge yok, dekont yok. Ama daha büyüklerini yolladım, çanta çanta” açıklamasını yaptı. AKP’li Metin Külünk’e seçim döneminde para verdiğini söyledi.