Ahmet Hakan: Şenol Güneş'i bile FETÖ'cü yapacaklar!..

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takımıyla şampiyonluk kutlamalarında bulunduğu sırada kullandığı "Hep yüzleri gülsün. Bunu eşime söyledim, onlara da söylüyorum; gülü gülene, sevgiyi bilene ver" ifadesiyle başlayan tartışmalara tepki gösterdi.

analizmerkezi.com Yayın Yönetmeni Fatih Tezcan, Şenol Güneş’in söz konusu ifadesiyle darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen’e ‘selam gönderdiğini’ öne sürmüştü. “Zaten kulağımıza birşeyler geliyor ama konduramıyoruz, o kadar olmaz diyoruz, susuyoruz ama üstüne bir de bu işler… Hayrolsun diyelim…” diyen Tezcan, Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen basketbolcu Enes Kanter’e siyah-beyazlı kulüp tarafından gönderildiği öne sürülen imzalı formayı da bu iddiasına kanıt olarak göstermişti.

Ahmet Hakan'ın "15 Temmuz gençliği ile Gezi gençliği" başlığıyla yayımlanan (30 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şenol Güneş'i bile FETÖ'cü yapacaklar

Önce şunu söyleyeyim: Yaşa Beşiktaş! Yaşa Şenol Güneş!

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Şimdi mevzuya girebilirim:

Şampiyonluk sevinci içinde Mevlânâ’dan bir şiir okumuş Şenol Güneş.

Şiirin içinde “gülen” sözcüğü geçiyor.

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Sırf bu yüzden Şenol Güneş’i “FETÖ’cü” yapmaya kalkışanlar var.

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Dünkü Hürriyet’te ne diyordu eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu?

Şöyle diyordu:

“FETÖ’cülük, maymuncuk gibi, ötekine doğrultulan silah oldu.”