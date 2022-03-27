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Ahmet Hakan: Sayın yetkililer, Süleymancı yurtları denen yurtlarla ilgili olarak denetim üstüne denetim yapın

“Alınları secdeye değiyor' falan demeyin"

27 Mart 2022 07:25

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Süleymancıların yurdunda öğrencilerin şiddet görmesine ilişkin olarak yetkililere, "Süleymancı yurtları denen yurtlarla ilgili olarak denetim üstüne denetim yapın" çağrısını yaptı. 

Hakan yazısında, "Sayın yetkililer! Lütfen Süleymancı yurtları denen yurtlarla ilgili olarak... Denetim üzerine denetim yapın. 'Alınları secdeye değiyor' falan demeyin. Pedagojik formasyonu olmayanların bu yurtların kapısının önünden geçmesine bile izin vermeyin. Kurallara uygun davranmayan yurtların kapılarına kocaman bir asma kilit vurmaktan kaçınmayın." düşüncesini dile getirdi.

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