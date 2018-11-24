Ahmet Hakan: Sayın Cumhurbaşkanı'm lütfen bu konuya el atar mısınız?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tartışmalara neden olan soğan baskınları ve köprü cezalarına el atmasını istedi.

Bugünkü (24 Kasım 2018) "Şu iki hususa dikkat Sayın Cumhurbaşkanı" başlıklı yazısında Hakan şunları kaydetti:

Soğan olayı

Soğan olayında dikkate alınması gereken argümanlar var ortada dolaşan. Mesela deniliyor ki: “Soğanın stokçuluğu olmaz, depolaması olur.” Mesela deniliyor ki: “Bir sonraki hasada daha çok zaman var ve bu nedenle soğanın piyasaya yavaş sürülmesi gayet normaldir.” Mesela deniliyor ki: “Baskın yapılıp 30 ton soğan ele geçirilmesi çok saçma... 30 ton soğan, iki kamyon soğan yapar. Bir depoda iki kamyon soğan bulunması gayet normal.” Sayın Cumhurbaşkanı’m... Size karşı en dostane yaklaşım içinde bulunanların bile bu argümanlara hak verdiklerini görüyoruz. Lütfen bu konuya el atar mısınız?

Köprü cezaları

İstanbul’da birinci ve ikinci köprüden geçebilecek araçlar konusunda müthiş bir kafa karışıklığı var... Birinci ve ikinci köprüden geçebilecek araçların dingil mesafesinin 3.19 metreye indirildiği, buna uymayanlara da 800 TL ceza kesildiği söyleniyor. Vatandaşlar, “Bu uygulamadan haberimiz yoktu. Bu bir tuzaktır. Devlete tuzak kurmak yakışmaz” diyorlar. 800 TL az para değil. Aynı araca defalarca aynı cezanın kesildiğini düşünün lütfen. Üçüncü köprüden araç geçişlerinin arttırılması maksadıyla yapılan bu uygulama, vatandaşı perişan etmekte. Sayın Cumhurbaşkanı’m, lütfen bu meseleye de el koyar mısınız?

Yazının tamamı için tıklayın