Ahmet Hakan: Sayılarına göre şehitler; 8 ise...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan dün Şemdinli'de şehit olan 8 asker için, "Ama karşı taraftan da şu kadarı gitti' diye teselli aranır" dedi.
Hakan'ın "Sayılarına göre şehitler" başlığıyla (3 Kasım 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:
Şehit sayısı 1 ise...
Ne işiten olur ne de bir ah diyen.
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Şehit sayısı 2 ise...
Minnacık bir haber olur iç sayfalarda.
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Şehit sayısı 3 ise...
Belki biraz kısık sesli “vah vah” derler.
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Şehit sayısı 4 ise...
“Ocaklara ateş düştü” falan diye lügat paralaması yapılır.
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Şehit sayısı 5 ise...
“Ne olacak bu işin sonu” falan denilerek hayata devam edilir.
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Şehit sayısı 6 ise...
Yetkililer “bıçak kemiğe dayandı” falan diye azıcık kükrer.
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Şehit sayısı 7 ise...
Sosyal medyada üç saatliğine gündem olur.
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Şehit sayısı 8 ise...
“Ama karşı taraftan da şu kadarı gitti” diye teselli aranır.