Ahmet Hakan: Sayılarına göre şehitler; 8 ise...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan dün Şemdinli'de şehit olan 8 asker için, "Ama karşı taraftan da şu kadarı gitti' diye teselli aranır" dedi.

Hakan'ın "Sayılarına göre şehitler" başlığıyla (3 Kasım 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şehit sayısı 1 ise...

Ne işiten olur ne de bir ah diyen.

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Şehit sayısı 2 ise...

Minnacık bir haber olur iç sayfalarda.

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Şehit sayısı 3 ise...

Belki biraz kısık sesli “vah vah” derler.

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Şehit sayısı 4 ise...

“Ocaklara ateş düştü” falan diye lügat paralaması yapılır.

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Şehit sayısı 5 ise...

“Ne olacak bu işin sonu” falan denilerek hayata devam edilir.

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Şehit sayısı 6 ise...

Yetkililer “bıçak kemiğe dayandı” falan diye azıcık kükrer.

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Şehit sayısı 7 ise...

Sosyal medyada üç saatliğine gündem olur.

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Şehit sayısı 8 ise...

“Ama karşı taraftan da şu kadarı gitti” diye teselli aranır.