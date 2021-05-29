Ahmet Hakan: Saygı Öztürk, bu sefer de eksik bırakmış, Korkut Eken'e yine sorulması gereken soruları sormamış

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve kardeşi Atilla Peker tarafından, Kıbrıslı gazeteci ve yazar Kutlu Adalı cinayeti konusunda işaret edilen emekli Yarbay Korkut Eken il röportaj yapan Sözcü yazarı Saygı öztürk'ün bazı soruları eksik bıraktığını ifade etti.

Eker'in, "Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?” sorusuna verdiği, "Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu" yanıtındaki "eleman" kelimesine dikkati çeken Hakan şunları kaydetti:

Fakat ne yazık ki... Saygı Öztürk, bu sefer de eksik bırakmış.Yine sorulması gereken soruları sormamış. Korkut Eken’e mesela şunları sormamış:

Eleman mı dediniz?

Nasıl yani?

Eleman nedir?

Nasıl belirlenir?

Bir elemanlar havuzu mu vardı?

Atilla Peker o havuza nasıl girdi?

O dönem devletin kaç elemanı vardı?

Korkut Eken, bizim sorularımızı cevaplamıyor. Saygı Öztürk’ten rica edelim. Yarın da eksik bıraktığı bu soruları sorsun Korkut Eken’e. Çünkü işin özü, bu soruların cevabında gizli.

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