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Ahmet Hakan: Savaşların en kahpesi iç savaştır; çünkü komşu komşuyu, evlat babayı boğazlar

"İç savaş cehennemin öbür adıdır"

26 Aralık 2017 07:29

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Olağanüstü hal kapsamında çıkartılan son iki yeni Kanun Hükmünde Kararname'lere (KHK) gelen tepkiler üzerine yazdı. Son KHK'yla beraber kamuoyunda "İçsavaş" tartışmalarının yaşandığına dikkat çeken Hakan,  "Savaşların en adisi, en pisi, en kahpesi, en onursuzu, en ahlaksızı, en aşağılığı, en şapşalı, en rezili... İç savaştır! Çünkü içsavaşta komşu komşuyu, evlat babayı boğazlar"  yorumunda bulundu.

Ahmet Hakan'ın "Savaşların en pisi, en ahlaksıı, en onursuzu başlığıyla yayımlanan (26 Aralık 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Ağzını açan “iç savaş” diyor, ağzını kapatan “iç savaş” diyor.

Leblebi çekirdek der gibi “iç savaş” diyorlar.

Mezar taşlarını koyun sananlar, “iç savaş”ı da oyun sanıyorlar.

*

Savaşların en adisi, en pisi, en kahpesi, en onursuzu, en ahlaksızı, en aşağılığı, en şapşalı, en rezili...

İç savaştır!

*

- Çünkü iç savaşın kazananı olmaz ve kazandığını sanan da kaybeder.

*

- Çünkü iç savaş cehennemin öbür adıdır.

*

- Çünkü iç savaş ülkeyi böler, parçalar... Ve sonunda başkalarına yutturur.

*

- Çünkü iç savaşta komşu komşuyu, evlat babayı boğazlar.

*

- Çünkü iç savaş öyle bir felaket getirir ki... Bin yılda onaramazsın.

*

- Çünkü iç savaş kardeşin kardeşin gözünü oymasıdır.

*

- Çünkü iç savaş insanı insanlıktan çıkarır.

*

- Çünkü iç savaş gelecek sekiz nesli birden yakar.

Son KHK ile yapılması gerekeni yazıyorum

Son KHK’yı çıkaranlar diyorlar ki:

- Yahu yanlış anladınız.

- Bizim maksadımız 15 Temmuz’da darbeye karşı yiğitçe direnen sivil vatandaşlarımızdır.

- Onlardan gayrısıyla ilgili değildir.

*

E güzel.

E iyi.

E tamam.

*

O zaman bir düzeltme yapılsın.

“Öyle de olur, böyle de olur” diye anlaşılan ifadeler, oturulup yeniden yazılsın.

Farklı anlamalara yol açacak muğlaklık ortadan kaldırılsın.

Doğru dürüst bir metin ortaya çıkarılsın.

*

Böylece...

En azından işin bu kısmıyla ilgili tartışma sona ersin.

 

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