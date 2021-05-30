Ahmet Hakan: Satırla öldürmüş eşini, hangi gerekçeyle olursa olsun ceza indirimini hak etmez, edemez!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ayşe Tuba Arslan cinayetinde Yalçın Özalpay'ın cezasında indirim uygulanmasına tepki gösterdi.

Hakan yazısında, "Ayşe Tuba Arslan cinayeti, tüm Türkiye’yi öfkeye sürüklemiş bir cinayetti. Eskişehir’de sokak ortasında eski kocasının satırlı saldırısına uğramıştı Ayşe Tuba Arslan. Tehdit altında olduğu halde korunmamıştı. 'Bu adam beni öldürecek' dediği halde ilgilenilmemişti. Ve sonuçta sokak ortasında satırlı saldırıya uğramış, 45 gün can çekiştikten sonra ölmüştü. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen cani eski koca Yalçın Özalpay, cezaya itiraz etmiş. 'Evliyken karım beni aldattı' demiş ve cezaya itiraz etmiş. Savcı da bu talebi haklı bulmuş. Satırla eski karısını doğrayan bir adam, hangi gerekçeyle olursa olsun ceza indirimini hak etmez, edemez! Lütfen azıcık adil olalım adil!" ifadesini kullandı.