Ahmet Hakan: Sağlık Bakanı açıklamasında “kirli kampanya” türü sözlere hiç yer vermeseydi keşke

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın SMA hastası çocuklar için kullandığı 'kirli kampanya' sözünü eleştirdi.

Hakan, "SMA hastası çocuklar için sosyal medyada büyük bir kampanya düzenlendi. Bu kampanyanın arkasında gerçekten başka amaçlar var mıdır? Gerçekten de işi kurgulayanların maksadı siyaset midir? Yoksa dev ilaç tröstleri mi vardır bu kampanyanın ardında? Bunların hiçbirini bilmiyorum. Elimde bir veri yok. Ama net olarak bildiğim şey şudur: Siyasetle, dev ilaç teröstleriyle falan zerre alakası olmayan birçok iyi niyetli vatandaşımız, bu kampanyaya destek oldu. Onların tek amaçları, bu hastalığa yakalanmış minnacık çocuklarımızın kurtulmasına katkı sağlamaktı." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın SMA kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamayı okuyunca... Hiçbir SMA hastası çocuğumuzun çaresizliğe terk edilmediğini öğrendim. Bakan Koca, net bir şekilde 'Devlet bu çocukların yanındadır, gereken yapılmaktadır' diyordu açıklamasında. Keşke Bakan Koca, bu net açıklamayla yetinseydi, 'kirli kampanya' türü sözlere hiç yer vermeseydi. Olayın psikolojisini çok daha iyi yönetmiş olur, kampanyaya iyi niyetle destek veren vatandaşlarımızı da olumlu yönde etkilemiş olurdu." görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Kast ettiğim üslubu şöyle olan bir açıklamadır: 'Bir kampanya yapıldı. Arkasında hangi maksat olursa olsun bu kampanyaya iyi niyetle destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Fakat işin doğrusu şudur... Biz devlet olarak şunları yapıyoruz...'Böyle bir üslupla konuya yaklaşılmış olsaydı... Kampanyanın arkasındaki kötü niyetlilerin heveslerini kursaklarında bırakmak ziyadesiyle mümkün olabilirdi." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Sağlık Bakanı Koca'dan SMA hastası çocuklar için başlatılan kampanyaya tepki: Buna alet olmayacağız