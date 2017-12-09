Ahmet Hakan: Saadet Partisi’ne atılması planlanan çiçeklerin ilki bu mu?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'nin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın Başbakan Binali Yıldırım'ın Güney Kore gezisine katılmasını değerlendirdi. Hakan, "Saadet Partisi’ne atılması planlanan çiçeklerin ilki mi bu acaba?" dedi.

Hakan'ın "Kaç çeşit ‘ey’ var?" başlığıyla (9 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım’ın son Güney Kore gezisine katılan gazeteciler arasında Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş da vardı.

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Saadet Partisi’ne atılması planlanan çiçeklerin ilki mi bu acaba?