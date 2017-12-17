Ahmet Hakan: Rıdvan sana süper gol oldu, iki taraftan da yedin golü

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Rıdvan Dilmen'in kamuoyunda tartışmalara yol açan "Ben Tayyip Erdoğan beye baktığımda parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum. Deniz Gezmiş de 'kahrolsun emperyalizm' diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor" sözleri hakkında yorumda bulundu. Rıdvan Dilmen'in 'sağcıların' ve 'solcuların' tepkisini çektiğini belirten Hakan "Kısacası Rıdvan Dilmen... Sana süper gol oldu. Üstelik... İki taraftan da yedin golü..." dedi.

Hakan "Eğer gerçekten de... Tayyip Erdoğan parkasız Deniz Geçmiş ise... Burhan Kuzu... Purosuz Che Guevara’dır" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Gol oldu Rıdvan" başlığıyla yayımlanan (17 Aralık 2017) yazısı şöyle:

Solcular, öfkeli bir yüz ifadesiyle...

“Vay sen nasıl olur da Deniz Gezmiş gibi bir değerle Tayyip Erdoğan’ı aynı kategoride değerlendirirsin? İkisinin ne alakası var” dediler.

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Sağcılar durur mu?

Onlar da...

“Kardeşim, Tayyip Erdoğan’a yalakalık yapacağım diye... Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’nı nasıl olur da Deniz Gezmiş gibi bir anarşistle özdeşleştirirsin? Sen ne yapmaya çalışıyorsun” dediler.

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Kısacası Rıdvan Dilmen...

Sana süper gol oldu.

Üstelik...

İki taraftan da yedin golü...

Eğer Tayyip Erdoğan parkasız Deniz Gezmiş ise

RIDVAN Dilmen...

“Tayyip Erdoğan parkasız Deniz Gezmiş’tir” demiş.

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Eğer gerçekten de...

Tayyip Erdoğan parkasız Deniz Geçmiş ise...

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- Burhan Kuzu... Purosuz Che Guevara’dır.

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- Abdurrahman Dilipak... Bir cebinde “Das Kapital” olan Suphi’dir.

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- Bekir Bozdağ... Sakalsız Fidel Castro’dur.

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- Metin Külünk... Paltosuz Bakunin’dir.

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- Bülent Arınç... Atanamayan Lenin’dir.

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- İsmail Kahraman... Ho Amca’dır.

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- Melih Gökçek... Oyuncağı elinden alınmış Mao’dur.

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- Cüppeli Ahmet... Sarık takmış Doktor Nâzım’dır.

Çok demode

- Rıdvan Dilmen’e “şeytan” lakabı üzerinden laf sokmak.

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- Selfie çubuğu...

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- “Erkek sahip, kadın ait olmak ister” türü özlü sözler yazan Dücane Cündioğlu...

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- Dubai’ye gitmek.