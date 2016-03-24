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Ahmet Hakan: Reza kardeş, bize racon kesiyordun; göndersene oğlum bir iki ajana ayakkabı kutusu falan

"Hadi şimdi de New York Times’a falan tekzip yolla"

24 Mart 2016 13:33

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, ABD’de tutuklanan Reza Zarrab’ın Türkiye’de rüşvet soruşturmasından tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra gazetelere gönderdiği tekzip metinlerini hatırlatarak “Hadi şimdi de New York Times’a falan tekzip yolla. Gönderdiğin tekzipleri yayınlamazlarsa. Amerika’da sulh ceza hâkimi falan yok mu yav? Hemen oraya başvurup mahkeme kararı aldır.” dedi. Hakan, 17 Aralık soruşturması kapsamında yapılan operasyonlarda Halkbank Genel Müdürü Süleyman Arslan’ın evinde ayakkabı kutularından para çıkmasına atıfta bulunarak “Bize racon kesip duruyordun. Hadi şimdi de FBI’ya falan da racon kessene. Göndersene oğlum bir-iki ajana ayakkabı kutusu falan.” ifadelerini kullandı. 

Ahmet Hakan’ın bugün (24 Mart 2016) yayımlanan “Eee Reza kardeş tekzip yollayıp duruyordun” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Eee Reza kardeş...

Tekzip yollayıp duruyordun bize...

“Sahtekâr değilim” 

falan diye...

Eeee n’oldu şimdi?

*

Hadi şimdi de New York Times’a falan tekzip yolla...

Avukatın Şeyda’ya yazdır metinlerini.

“Müvekkilim sütten çıkmış 

ak kaşıktır” falan yazsın.

Gönderdiğin tekzipleri yayınlamazlarsa... 

Amerika’da sulh ceza hâkimi falan yok mu yav? 

Hemen oraya başvurup mahkeme kararı aldır... 

*

Eeeee Reza kardeş...

Bize racon kesip duruyordun.

Hadi şimdi de FBI’ya falan da racon kessene.

Göndersene oğlum bir-iki ajana ayakkabı kutusu falan.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

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ahmet hakanreza zarrabayakkabı kutusuhalkbanksüleyman arslan17 aralık

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