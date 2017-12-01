Ahmet Hakan: Reza denilen sahtekârla, 50 milyon Euro rüşvet alanla aynı gemide değilim!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türkiye'nin gündemini geçen yıldan bu yana meşgul eden ve kamuoyunda "Reza Zarrab davası" olarak bilinen ancak resmi adı "ABD, Mehmet Hakan Attila'ya karşı" olan yargı süreci hakkında konuştu. Hakan, "Reza denilen sahtekârla... Reza denilen sahtekârın düzeni yıkmasına umut bağlayanla... 50 milyon Euro rüşvet alanla" aynı gemide değilim" dedi.

Hakan'ın "Vay mel’un vay!" başlığıyla (1 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

“MEL’UN” ne demek?

“Lanetlenmiş” demek.

Rüşvetle ilgili bir hadiste geçer “mel’un” kelimesi...

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Şöyle diyor hadis:

“Rüşvet alan da, veren de mel’undur.”

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“Mel’un Reza”, ağzını açınca “Rüşvet verdim” diyor, kapatınca “Rüşvet verdim”diyor.

Herif o kadar rüşvetçi ki...

Amerikan hapishanesindeki gardiyanları bile rüşvet manyağı yapmış.

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Leblebi çekirdek gibi verdiği rüşvetin en babasını ise...

Dönemin Ekonomiden Sorumlu Bakanı Zafer Çağlayan’a vermiş.

Zafer Çağlayan’a verdiği rüşvetin miktarına dikkat:

45-50 milyon Euro!

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Şimdi temel soru şu:

“VAY mel’un vay” derken muhatabımız kimdir?

- Reza mı?

- Zafer mi?

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Ben bu konuda hadisişerife uymayı tercih ediyorum.

Bu nedenle...

“İkisi de... İkisi de...” diyorum ve sahneden çekiliyorum.

45–50 milyon Euro

REZA mahkemede ötüyor.

Diyor ki:

“45–50 milyon Euro rüşvet verdim.”

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45 mi, 50 mi?

Hatırlamıyor.

Bu yüzden yuvarlıyor:

45–50 milyon Euro.

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Yuvarladığı, küçümsediği, önemsemediği, dikkate almadığı miktara bakın hele:

5 milyon Euro!

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Gülelim mi, ağlayalım mı, yaşayalım mı, ölelim mi?

Bilemedim vallaha!

Benim gözümde Reza

BENİM gözümde Reza...

Arkasına Türk bayrağı konulup konuşturulduğunda da sahtekârdı... Amerikan mahkemesi ile anlaştığında da sahtekâr.

Benim gözümde Reza...

Hayırseverlik ödülü aldığında da muteber adam değildi... İtirafçı olup satıcılık yaptığında da muteber adam değil.

Benim gözümde Reza...

“Devletin adamıdır” falan denildiğinde beş para etmezdi... “Devlete komplo kuruyor” falan denildiğinde de beş para etmez.

Benim gözümde Reza...

“Cari açığı kapattım” falan diye büyük laflar ettiğinde de şarlatandı... Hapisten yırtmak için satış yaptığında da şarlatan...

Amerikan ambargosu böyle mi delinir?

- AMERİKA’nın İran’a ambargosu tabii ki delinecek.

- Türkiye tabii ki Amerika’nın ambargosunu takmayacak.

- Amerikan ambargosu tabii ki paspasa çevrilecek.

- İran’la tabii ki ticaret yapılacak.

- Amerika’ya tabii ki jandarma muamelesi yapılmayacak.

Amenna!

*

Fakat arkadaş, Amerikan ambargosunu delmek gibi kutlu bir iş, böyle mi yapılır?

*

Sağa sola milyon dolarlar dağıtarak yaşayan, rüşveti bir yaşam biçimi haline getiren, sıfır ahlak kaygısı taşıyan 28 yaşındaki bir şarlatanın ne işi var ambargo delme işinde?

*

Ambargo delmek gibi süper kutlu bir işe azıcık da olsa yakışacak bir adam bulamadınız mı?

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu: Hitabetler arası farklar

- ERDOĞAN bindirme yapıyor... Kılıçdaroğlu topçu ateşi...

- Erdoğan saydırıyor... Kılıçdaroğlu smaç yapıyor.

- Erdoğan gol peşinde... Kılıçdaroğlu sayı peşinde.

- Erdoğan karakucakçı gibi... Kılıçdaroğlu grekoromenci gibi...

‘Yanılmamak sadece Kemal Bey'e mi mahsus?'

HÜKÜMET Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kemal Kılıçdaroğlu’nu kastederek...

Şöyle bir hüküm verdi:

“Bu kadar önemli görevlerde bulunmuş bir kimsenin ben yanıltıldım demeye hakkı yoktur.”

*

Bekir Bozdağ’ın verdiği bu hüküm, umarım sadece Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu olduğunda geçerli değildir.

Aynı gemide değilim

- 50 milyon Euro rüşvet alanla...

- “Tayyip gitsin de ülke batsın” diyen ahmakla...

- Reza denilen sahtekârla...

- Reza denilen sahtekârın düzeni yıkmasına umut bağlayanla...

- Sürekli kendi kampını alkışlayan aşiretçiyle...

- Sadece Ebru Gündeş’le empati kurabilen tiple...

- Anamuhalefet liderine manşetten küfredenle...

- Ahlakı olmayan dindarlığa meyledenle...

- Tarafgirlikten gözü dönenle...

- FETÖ’cünün dümen suyuna girenle...

AYNI GEMİDE DEĞİLİM.