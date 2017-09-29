Ahmet Hakan: Reis’ten her an "Yüzde 40’lık zammı derhal durdur Naci!" emri gelebilir

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın binek otomobilden alınan motorlu taşıtlar vergisinin 2018’de yüzde 40 artacağını açıklamasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2019 'başkanlık' seçimi kampanyası için tehlikeli bir adım olabileceğine dikkat çekerek "Reis’ten her an ‘Yüzde 40’lık zammı derhal durdur Naci!’ emri gelebilir" diye uyardı.

Ahmet Hakan'ın "Reis’ten her an ‘Yüzde 40’lık zammı derhal durdur Naci!’ emri gelebilir" başlığıyla yayımlanan (29 eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bazı yurttaşlarımız, ülkede hangi olumsuz gelişme yaşanırsa yaşansın oylarını AK Parti’ye vermeye devam ediyor.

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Bu yurttaşlarımız, bu tutumlarını hep şu iki gerekçeyle izah etti:

- BİR: Ama yol yaptılar.

- İKİ: Ama köprü yaptılar.

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Yolların ve köprülerin hatırına oyunu AK Parti’ye veren yurttaşlarımız, yüzde 40’lık zammın ardından ise...

“Bu ne arkadaş! Böyle vergi olur mu? Arabayı satarım daha iyi” demeye başladılar.

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Arabalar gidince...

Yolların ve köprülerin pek bir anlamı kalmayacağına göre...

AK Parti’yi yükselten “ama yol yaptılar” ile “ama köprü yaptılar” gerekçelerinin de pek bir anlamı kalmayacaktır.

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Size bir şey söyleyeyim mi?

Reis, 2019 başkanlık seçimi kampanyasının yüzde 40 zamla başlamasının ne denli tehlikeli bir adım olduğunu fark eder...

Ve “Yüzde 40’lık zammı derhal geri alacaksın Naci!” diye bir çıkış yapar.

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En azından “rasyonalite”, bunu gerektiriyor gibi gibi...

Olan yine bize olacak

NE diyordu annem?

Şöyle diyordu:

“Dikkat et oğlum! Herkes kendini kurtarır, olan yine sana olur.”

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Dış politikada da dikkate alınması gereken bir öğüttür bu.

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Göreceksiniz:

Barzani’nin referandumuna karşı olan tüm ülkeler...

Ufak ufak...

Erbil’le yoğun bir ticari ilişkiye girişeceklerdir.

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Ve olan yine bize olacaktır.

Aykırı olacağım diye

DANIŞTAY’ın aldığı yaz saati kararını, “Danıştay Başkanı’na taraflı diyordunuz, ne oldu” diye yorumladım ya...

İşi bilenler hemen uyardılar:

“O kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, almıştır. Bu kurul, Danıştay Başkanı’nın talimatıyla çalışmaz.”

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Yani olay şu:

Aykırı olacağım diye resmen saçmalamışım.

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Bundan böyle yine aykırı olacağımama saçmalamadan...