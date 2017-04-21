Ahmet Hakan: Referandum yenilenirse yüzde 48.6'yı rüyanızda görürsünüz!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyu ile kabul edildiği halk oylamasının yenilenmesi durumunda "hayır" oylarının oranının düşeceğini savundu. Hakan, "Yüzde 48.6'yı rüyanızda görürsünüz" dedi.

Ahmet Hakan'ın "2019'da yüzde 48.4'ün başkan adayı kim olmalı" başlığıyla yayımlanan (21 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Hem milliyet-çilerden, hem Kürtlerden, hem laiklerden, hem muhafazakârlardan oy alma kapasitesi olan... “SUPERMAN” gibi biri olmalı.

Hem şehirli, hem köylü, hem batılı, hem doğulu, hem Karadenizli, hem Siirtli... Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan... “DADALOĞLU” gibi biri olmalı.



Hem sert, hem yumuşak, hem diklenen, hem dik duran, hem vurdu mu oturtan, hem sevdi mi tam seven... “ÖRÜMCEK ADAM” gibi biri olmalı.



Kapılardan sığmayan, kara yağız edalı, pehlivan görünümlü... Bozok Yaylası’ndan şöyle bir geçmiş... “KARA MURAT” gibi biri olmalı.



Hem gülen, hem ağlayan, hem kızan, hem hoş gören, hem yanılan, hem yanıltan, hem tavizsiz, hem pragmatik... “JOKER” gibi biri olmalı.



Hem iktisattan çakan, hem dava şuuru nedir bilen... Aynı anda hem TÜSİAD’a, hem MÜSİAD’a üye olabilen... “KELOĞLAN” gibi biri olmalı.



Hem inat eden, hem geri çekilen, hem onu, hem bunu ikna eden, maceradan maceraya atılan... “JAMES BOND” gibi biri olmalı.



Hem alnı secde gören, hem laf sokup kapak yapabilen... Aynı anda hem profesöre, hem bakkala hitap edebilen... “HOCA NASRETTİN” gibi biri olmalı.



Hem risk alan, hem kaçan... Bir ileri giderken iki de geri çekilen... Mehter Marşı’ndan İzmir Marşı’na anında kayıveren... “MAKYAVEL DAYI” gibi biri olmalı.

Referandum yenilenirse

Mühürsüz oy pusulaları yüzünden referandumun yenilenmesini talep edenlere sesleniyorum:



Referandum yenilenirse...



Yüzde 48.4’ü anca rüyanızda görürsünüz.

Hayırcılara tavsiyeler

“Mühürsüz oy pusulaları” gibi şekil şarta dayalı bir dayanağa tutunup gereksiz bir çaba içine girmek yerine... Yüzde 48.4’ün keyfini çıkarmayı deneseniz daha iyi olmaz mı?



Sokaklara dökülüp yüzde 48.4’ün önemli bir bölümünü ürkütecek tehlikeli oyunlar oynamak yerine... İstanbul’da ve Ankara’da önde olmanın keyfini çıkarsanız daha iyi olmaz mı?



YSK da YSK diye tutturmak yerine... “Karşınızda doğru dürüst bir organizasyon yokken bile devlet gücüyle alabildiğiniz oy işte bu kadar” diyerek karşı tarafı çileden çıkarsanız daha iyi olmaz mı?



Mağlubiyet hissiyle dopdolu bir şekilde acılar çekip inlemek yerine... Karşı taraftaki endişe, burukluk ve inceden karamsarlığı görüp... Bunun heyecanını yaşasanız daha iyi olmaz mı?





BAŞLADILAR YİNE HALKA HAKARETE

BİRAZ öğrenmeye başlamışlardı...



Kendileri gibi düşünmeyenleri sevmeye...

Kendileri gibi giyinmeyenleri anlamaya...

Kendileri gibi olmayanlara şefkatle yaklaşmaya...

Kendileri gibi olmayanlara dokunmaya...



Bakıyorum da referandum sonuçlanınca...



Yine başladılar halk aşağılamasına...

Yine başladılar “evet” diyen kitleyle uğraşmaya...

Yine başladılar kibirli edalar takınmaya...

Yine başladılar “makarna / bidon” edebiyatına...



Bu kafayla giderlerse...



Yüzde 48.4 görüp görebilecekleri en yüksek rakam olacak.





TEK TİP KÜRT YOKTUR

“TÜRKLER şuna oy verdi, buna oy verdi” falan demiyoruz ama gayet rahat bir şekilde...



“Kürtler şuna oy verdi, Kürtler buna oy verdi” falan diyoruz.



Kürtleri monoblok, yekpare, homojen bir kitle olarak görmekten ne zaman vazgeçeceğiz Allah aşkına?





KEMAL KILIÇDAROĞLU USULÜ ÜÇ SERT TEPKİ

BİR: Böyle bir şey olabilir mi?



İKİ: Bakın bu çok yanlış.



ÜÇ: Doğru bulmuyorum.





TETİKÇİLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

ZORU görünce anında kıvırırlar.



“Manyak demedim maşallah dedim” falan diye geri vites yaparlar.



Şehitlere manyak demenin getirdiği felaketten kurtulmak için sağa sola sataşmaya başlarlar.





MATMAZELE SESLENİŞLER

GALİBA Kadir Topbaş’ı harcayacaklar ama Melih Gökçek yine olayı hasarsız atlatacak matmazel.



Galiba Meral Akşener ayrı bir parti kuracak matmazel.



Galiba AK Parti içinde geniş bir tetikçi tasfiyesi gerçekleşecek matmazel.



Galiba Abdullah Gül heder olacak matmazel.



Galiba Burhan Kuzu Hocam bu kez Başkan Baba’nın bakanlarından biri olmayı başaracak matmazel.



Galiba Üsküdar ve Fatih, biraz sitemlerle karşılaşacak matmazel.



Galiba Selin Sayek Böke, CHP’nin sözcülüğü görevini daha fazla yürütemeyecek matmazel.



Galiba Devlet Bahçeli, “Asıl oy kaybı AK Parti’de... MHP’yi bırakın AK Parti’ye bakın” diye bir çıkış yapacak matmazel.