Ahmet Hakan: Ramazan'da camiye gidenlerin sayısında artış olabilir, Diyanet bu konuda bir şey yapmalı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ramazan ayında camilere gidenlerin sayısında artış yaşanabileceğini hatırlatarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önlem alması için çağrıda bulundu.

Hakan bugünkü köşesinde, "Ramazan coşkusu, ramazan heyecanı... Benim için vazgeçilmezdir. İftar davetlerine gitmeler, sahura kadar oturmalar... Çok severim bu iklimi. Bu yıl maalesef bu coşkuyu, bu heyecanı bireysel olarak yaşamak zorunda kalacağız." ifadesini kullandı.

Hakan, "Kamu alanlarında iftar davetleri verilmeyeceğine inanıyorum. Fakat evlerde bu tür davetlerin söz konusu olma ihtimali var! Buradan sesleniyorum: Bu kul hakkına girer. Aman ha aman! 'Teravihe gitmek” diye bir olgu vardır iliklerimize kadar işlemiş... “Camiler bireysel olarak namaz kılanlara açıktır' demek, teravih vakti bireysel olarak camiye gidenlerin sayısında artışa yol açabilir. Diyanet, bu konuda bir şey yapmalı." düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın