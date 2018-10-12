Ahmet Hakan: Rahip Brunson yüzde 100 serbest kalacak

Türkiye ile ABD arasında karşılıklı yaptırım krizine dönüşen süreçte serbest bırakılmaması sıklıkla tartışılan rahip Andrew Brunson, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a göre bugün yüzde 100 serbest kalacak.

Brunson'ın hem PKK hem de ‘FETÖ’ adına suç işlemek ve ‘casusluk’ suçlamalarıyla 35 yıla yakın hapis istemiyle yargılandığı davanın 4. duruşması bugün İzmir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Hakan, bugünkü duruşmada Brunson'ın yüzde 100 serbest kalacağını söyledi. Hürriyet yazarının Brunson hakkında yazdığı 2 satır şöyle:

Rahip Barometresi



Serbest kalacak: Yüzde 100

Ev hapsine devam: Yüzde 0