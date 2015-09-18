Ahmet Hakan: PKK'nın mühimmat yığmasına göz yuman sizsiniz, bize "terörist" diyen de sizsiniz!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Doğan Medya Grubu'na yönelik "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin olarak, "Süreç bozulur, oylarımız düşer, korkusuyla PKK'nın mühimmat yığmasına göz yuman sizsiniz.

PKK terör örgütü, yollara mayınlar döşerken görmezden gelen sizsiniz. Bütün bunlar kabak gibi ortadayken...

Bize 'terörist' diyen de sizsiniz" ifadeleriyle hükümete tepkisini dile getirdi.

Hakan, yazısında "Ey okur! Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben çözüm sürecine tam destek vermiş biriyim. Benim itirazım çözüm sürecine değildir" notunu da düştü.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te "Madem kumpas kuracaksın bari Zekeriya Öz'ü örnek al" başlığıyla yayımlanan (18 Eylül 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

Yeter be yeter!

OSLO'da PKK ile gizli görüşmeyi biz mi başlattık da bize "TERÖRİST" diyorsunuz?

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Öcalan'a çalışma ofisi hazırlayıp kendisiyle masaya biz mi oturduk da bize "TERÖRİST" diyorsunuz?

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Osmanlı'nın en sembolik mekânı olan Dolmabahçe Sarayı'nda HDP heyeti ile mutabakatı, şatafatlı bir törenle biz mi dünyaya duyurduk da bize "TERÖRİST" diyorsunuz?

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Kandil ile İmralı arasında biz mi mekik dokuttuk da bize "TERÖRİST" diyorsunuz?

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Öcalan'ın mesajlarını Diyarbakır meydanında biz mi okuttuk, bu mesajı bütün televizyonlardan canlı olarak biz mi yayınladık, gazetelerde çarşaf çarşaf biz mi bastırdık da bize "TERÖRİST" diyorsunuz?

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Havuz gazetelerinde günlerce ve sayfalarca "Öcalan çok süper biri" diye yazdıran biz miydik de bize "TERÖRİST" diyorsunuz?

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Ünlü Kürt ozanlarının elinden tutarak kürsülere çıkarıp hem Öcalan'ın hem de barış sürecinin alâyıvalâ ile propagandasını biz mi yaptık da bize "TERÖRİST" diyorsunuz?

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PKK terör örgütü, "Çözüm Süreci" boyunca saldırılarını sürdürürken, asfaltlara mayınlar döşerken, şehirlere mühimmat yığarken biz mi "aman görmeyin, aman ilişmeyin" dedik de bize "TERÖRİST" diyorsunuz?

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"Terör örgütü maalesef mühimmat döşemiş" diye tarihin asla affetmeyeceği bir büyük gafleti biz mi itiraf ettik de bize "TERÖRİST" diyorsunuz?

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Öcalan'a methiyeler düzen adamları biz mi milletvekili yaptık, bu arsız ve ahlaksız şahsiyetleri hiç utanmadan gazete basmaya biz mi azmettirdik de bize "TERÖRİST" diyorsunuz?*

Yeter be yeter

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Öcalan'la sanki ayrı bir devletin başıymış gibi masaya oturan sizsiniz.

HDP ile mutabakat imzalayıp bunu uluslararası bir anlaşma gibi sunan sizsiniz.

Öcalan'ın mesajlarını "tarihi belge" diye meydanlarda okutan sizsiniz.

Kürt şarkıcılara "Megri Megri" diye şarkılar söyleten sizsiniz.

"Süreç bozulur, oylarımız düşer" korkusuyla PKK'nın mühimmat yığmasına göz yuman sizsiniz.

PKK terör örgütü, yollara mayınlar döşerken görmezden gelen sizsiniz.

Çözüm süreci yürüsün diye adamlarınıza "Öcalan çok harika, çok süper biri" diye mesajlar attıran sizsiniz.

Bütün bunlar kabak gibi ortadayken...

Bize "TERÖRİST" diyen de sizsiniz.

*

Yeter be yeter!

Algı operasyonlarınızı...

Üste çıkma çabalarınızı...

Suçluyken güçlü olma hallerinizi...

Sorumluluktan kaytarma girişimlerinizi...

Suçu suçsuzun üstüne yükleme gayretlerinizi...

Kısacası şu gün gibi ortada olan meşhur pişkinliğinizi...

Alın da gidin başımızdan.

NOT: Ey okur! Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben çözüm sürecine tam destek vermiş biriyim. Benim itirazım çözüm sürecine değildir. Benim itirazım şu üç şeyedir: BİR: Sanki o süreç hiç yaşanmamış gibi davranılıp yapılan her şeyin unutturulmasınadır... İKİ: Süreç boyunca sergilenen göz yummaların dünyanın en normal olayı gibi takdim edilmesinedir... ÜÇ: Kendi yaptıkları ortadayken, kendilerini temize çıkarıp bütün sorumluluğu başkalarının üzerine yıkma girişimlerinedir.

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