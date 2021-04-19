Ahmet Hakan: Üreticinin elinde kalan patates ve soğanı devletin satın alması harika bir karardı, ne zamanki sıra dağıtıma geldi, yüzümüz buruştu

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, üreticinin elinde kalan patates ve soğanın devletin satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmasına ilişkin olarak, "Üreticinin elinde kalan patates ve soğanı, devletin üreticiden satın alması doğru bir karardı. Üreticiden alınan patates ve soğanın, fakir fukaraya ücretsiz olarak dağıtılması... Harika bir karardı. Fakat ne zamanki sıra patates ve soğanın halka dağıtımına geldi. Yüzümüz buruştu, canımız sıkıldı, kafamız bozuldu" dedi.

Hakan, Bir baktık ki... Kaymakamın biri, patates soğan dağıtırken işi şova döküyor. Veren eli de alan eli de vıcık bir fotoğrafın konusu haline getiriyor. Bir baktık ki... Vali yardımcısının biri, patates-soğan çuvallarının arasında “Selamsız Bandosu” türü bir merasim düzenliyor. Bir baktık ki... Şanlıurfa Eyyubiye’de dayamışlar kamyonu bir mahalleye... Gayet intizamsız ve gayet medeniyetsiz biçimde dağıtım yapıyorlar. Bütün bunları gördükten sonra anladık ki: Doğru ve harika kararlar almak yetmiyormuş. O doğru ve harika kararları, kimin nasıl uyguladığı da çok ama çok önemliymiş" görüşünü savundu.

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