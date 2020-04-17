Ahmet Hakan: Özel bankalardan niye hiç ses çıkmıyor 

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı özel bankalar tartışmasına köşesinden katıldı. Hakan, Günlerdir tartışılıyor özel bankalar. Ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı, 'Bu yaptığınızın maske stoklamaktan farkı yok. Bu dönemde millete bir katkınız olmayacak da ne zaman olacak?' diyor. Tek bir özel banka bile çıkıp da bir şey demiyor." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Biz gazetede yazıyoruz. 'Bırakın millete ekstra katkıda bulunmayı... Mevduat bozdurana bile zorluk çıkarıyor özel bankalar' diyoruz. Bütün özel bankalar, ölü taklidi yapıyor.Ne 'Haklısınız, pardon!' diyorlar, ne de 'Haksızsınız, biz şunları şunları yaptık' diyorlar.Susarak, sessiz kalarak, geçiştirerek, hiç ses etmeyerek, üzerlerine almayarak, görünmez olarak bu süreci atlatabileceklerini zannediyorlar." görüşünü savundu.

Hakan, "Korona fırtınası öyle büyük esiyor ki... Bu taktik zerre işe yaramaz. Özel bankaların bu iddialarla yüz yüze gelme cesareti gösterip hesaplaşmaları şart" ifadesini kullandı.

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