Ahmet Hakan: Öyle bir ortamdır ki bu, Cübbeli'yi demokrat yaptı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile ilgili olarak "Öyle bir ortamdayız ki, Cübbeli Ahmet Hoca’yı bile demokrat yaptı" dedi.

Hakan, Ahmet Mahmut Ünlü'nün verdiği vaazdan iki bölümü okurları ile paylaştı.

Ahmet Hakan'ın "Adaletini sevdiğimin Türkiye’si" başlığıyla yayımlanan (25 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Öyle bir ortamdır ki

bu cübbeliyi demokrat yaptı

Cübbeli Ahmet Hoca’nın geçen gün verdiği vaazda söylediği iki şey:

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- BİR: Şortlu kıza saldıran adam lanetlenmiştir. Olmaz böyle şey... Bu kabul edilemez. Açık söylüyorum: Lanetlenmiştir.

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- İKİ: Dondurma yiyen çocuklara müdahale eden sarıklı, cübbeli o kişinin yaptığı İslam’a uygun değildir. Böyle olmaz. Doğru bir yaklaşım değildir.

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Öyle bir ortamdayız ki...

Cübbeli Ahmet Hoca’yı bile demokrat yaptı.

Yürüyüşteki Veli Ağbaba

- Elinde megafon, kitleye “Karadır kaşların”türküsünü söyletmek onda.

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- Davulcunun elinden davulu kapıp “vur davulcu vur” yapmak onda...

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- Her halayın başında yer almaya gayret etmek onda...

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Yürüyüşün tadı çıkarılır da bu kadar mı çıkarılır hey Veli Ağbaba!