Ahmet Hakan: Öyle beyazın beyazı bir Müslüman ki Ali Babacan, ata yaklaşmanın bile benzin fiyatlarını 88'e katlayacağının farkında değil

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, at binerken fotoğraf paylaşarak benzin fiyatlarına esprili bir şekilde gönderme yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "çuvalladığını" savundu.

Hakan, yazısının "At üstünde kuşlar gibi seken Babacan" bölümünde şunları kaydetti:

"Ali Babacan ve eşi, at üstünde poz vermişler. Ali Bey, bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp altına şunu yazmış: 'Benzin fiyatlarını görünce biz.'

İşte size... Çok şeker, çok ponçik, çok z kuşağının dilbazı olmaya çalışıp laf sokarken... Bariz bir çuvallama örneği.

Öyle beyazın beyazı bir Müslüman ki Ali Babacan... Bırakın ata binmeyi, ata yaklaşmanın bile benzin fiyatlarını seksen sekize katlayacağının farkında değil.

Benzin fiyatlarına gönderme yaparken... 'Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' demeye meyilli bir Fransız Kraliyet Ailesi mensubu gibi takılıyor ama ne kendisi farkında bunun ne de üstüne bindiği at."