Ahmet Hakan: Oylama seçmenler arasında yapılsa, Muharrem İnce kesin kazanır

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 790 oyla yeniden CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayı değerlendirdi. Hakan "Oylama delege arasında yapılınca Kemal Kılıçdaroğlu kazanıyor. Oylama CHP üyeleri arasında yapılsa Muharrem İnce’nin şansı artıyor. Oylama seçmen arasında yapılsa Muharrem İnce kesin kazanıyor" dedi.
Ahmet Hakan'ın "Öyle bir konuştu ki Muharrem İnce" başlığıyla yayımlanan (4 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:
- Sanki imam-hatipte hitabet dersi almış gibiydi.
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- Sanki bütün siyasi hayatını bu konuşmaya bağlamış gibiydi.
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- Sanki öfkeyi bir hitabet sanatına dönüştürmüş gibiydi.
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- Sanki Kemal Bey’e siyaset dersi verir gibiydi.
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- Sanki CHP’yi yukarıdan aşağıya doğru silkeler gibiydi.
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- Sanki sadece delege değil de seçmen oy verse kazanacak gibiydi.
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- Sanki salonu avcunun içine almış gibiydi.
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- Sanki “Erdoğan’la ben baş ederim” der gibiydi.
Muharrem İnce'nin büyük talihsizliği
Oylama delege arasında yapılınca...
Kemal Kılıçdaroğlu kazanıyor.
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Oylama CHP üyeleri arasında yapılsa...
Muharrem İnce’nin şansı artıyor.
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Oylama seçmen arasında yapılsa...
Muharrem İnce kesin kazanıyor.