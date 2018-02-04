Ahmet Hakan: Oylama seçmenler arasında yapılsa, Muharrem İnce kesin kazanır

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 790 oyla yeniden CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayı değerlendirdi. Hakan "Oylama delege arasında yapılınca Kemal Kılıçdaroğlu kazanıyor. Oylama CHP üyeleri arasında yapılsa Muharrem İnce’nin şansı artıyor. Oylama seçmen arasında yapılsa Muharrem İnce kesin kazanıyor" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Öyle bir konuştu ki Muharrem İnce" başlığıyla yayımlanan (4 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

- Sanki imam-hatipte hitabet dersi almış gibiydi.