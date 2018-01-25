Ahmet Hakan: Operasyon paylaşımı yapmayan ünlüleri linç etmeye kalkışmak faşizmdir

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik olarak düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na "Savaşa hayır" diyerek karşı çıkan kesimleri "linç etmeye kalkışanları", "faşist" olarak niteledi.

Oyuncu Gupse Özay'a Zeytin Dalı Harekâtı için paylaşım yapmaması gerekçe gösterilerek hedef alınmıştı.

Hakan'ın "Altı maddede 'Türkiye'nin menfaati nerededir' sorusunun cevabı" başlığıyla (25 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Faşizm söyletme mecburiyetidir.



Operasyon paylaşımı yapmayan...



Ünlüleri, sanatçıları, şarkıcıları linç etmeye kalkışmak...



Faşizmin dik âlâsıdır.

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