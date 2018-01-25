T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan: Operasyon paylaşımı yapmayan ünlüleri linç etmeye kalkışmak faşizmdir

"Faşizm söyletme mecburiyetidir"

25 Ocak 2018 06:05

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik olarak düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na "Savaşa hayır" diyerek karşı çıkan kesimleri "linç etmeye kalkışanları", "faşist" olarak niteledi.

Oyuncu Gupse Özay'a Zeytin Dalı Harekâtı için paylaşım yapmaması gerekçe gösterilerek hedef alınmıştı.

Hakan'ın "Altı maddede 'Türkiye'nin menfaati nerededir' sorusunun cevabı" başlığıyla (25 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Faşizm söyletme mecburiyetidir.

Operasyon paylaşımı yapmayan...

Ünlüleri, sanatçıları, şarkıcıları linç etmeye kalkışmak...

Faşizmin dik âlâsıdır.

Yazının tamamı için tıklayın

ETİKETLER

ahmet hakanfaşizmlinçhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24