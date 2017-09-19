Ahmet Hakan: Net konuşuyorum; Ilıcak, Bulaç, Alpay ve Alkan örgüt üyesi değil

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında tutuklanan eski Zaman yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan ve "15 Temmuz darbe girişimine iştirak eden medya unsurları soruşturması"ndan tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında "Bunlar için söylenecek tek şey şudur: FETÖ tarafından aldatılmışlardır! Diğer aldatılanlardan tek farkları ise şudur: Çok ama çok geç uyanmışlardır! Darbeyi görünce kafaları dank etmiştir! “Uyanmakta gecikmiş olmak” diye bir suç var mıdır, bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Dördü de aylardır tutuklu yargılanmayı hak etmiyor" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Net konuşuyorum: Ilıcak, Bulaç, Alpay ve Alkan örgüt üyesi değil" başlığıyla yayımlanan (19 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Nazlı Ilıcak... Ali Bulaç... Şahin Alpay... Ahmet Turan Alkan...

FETÖ’den tutuklu bu dört isim de FETÖ örgütünün elemanı muamelesi yapılıyor.

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Bakalım Nazlı Ilıcak’a...

FETÖ’nün 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunacağını bilse... Bir dakika bile savunmazdı bu darbecileri...

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Bakalım AIi Bulaç’a...

Köprü üstündeki vahşetin olabileceğine zerre ihtimal verse... Fetullah’a isyan bayrağını ilk o açardı.

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Bakalım Şahin Alpay’a...

FETÖ’nün sonu darbe girişimine varan alçak bir maceranın içinde olabileceğini kestirebilse... Anında kaçardı oradan.

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Bakalım Ahmet Turan Alkan’a...

15 Temmuz’u azıcık tahmin edebilse... FETÖ’den anında uzaklaşıp en ironik yazıları kaleme alırdı.

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FETÖ denilen örgüt...

Bu dört isme de gerçek yüzünü göstermemiştir.

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Bu dört isim de...

Ekrem Dumanlı, Abdülhamit Bilici falan gibi 15 Temmuz öncesinde kaçmamıştır. Örgüt tarafından da kaçırılmamıştır.

*

Bunlar için söylenecek tek şey şudur:

FETÖ tarafından aldatılmışlardır!

*

Diğer aldatılanlardan tek farkları ise şudur:

Çok ama çok geç uyanmışlardır!

Darbeyi görünce kafaları dank etmiştir!

*

“Uyanmakta gecikmiş olmak” diye bir suç var mıdır, bilmiyorum.

Ama bildiğim bir şey var:

Dördü de aylardır tutuklu yargılanmayı hak etmiyor.