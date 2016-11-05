Ahmet Hakan: Nereye gitti "Megri Megri" yani "Ağlama Ağlama" diye çektiğiniz uzun havalar

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 9 HDP'li vekilin tutuklanmasıyla ilgili "HDP’liler, 'Bizi ancak halkımız yargılar' türü gülünç, anlamsız ve uçuk ifadelerle çıktılar savcı karşısına... Megri megri.Dolar fırladı... Megri megri.Neredesin Şivan Perwer Neredesin İbrahim Tatlıses? Nereye gitti “Megri megri”, yani “Ağlama ağlama” diye çektiğiniz uzun havalar?" dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te Megri Megri başlığıyla yayımlanan (5 Kasım 2016) yazısı şöyle:

İdris Baluken'in kafasına bastılar... Tıpkı 90'larda rahmetli Orhan Doğan'ın kafasına bastıkları gibi... Megri megri.

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HDP’liler, “Bizi ancak halkımız yargılar” türü gülünç, anlamsız ve uçuk ifadelerle çıktılar savcı karşısına... Megri megri.

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PKK’lı teröristler, “Gözaltına almakta ne kadar haklısınız” der gibi bomba patlatıp katliam yaptılar... Megri megri.

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İşte yine yükseliyor “Bölgede bize siyaset yapma imkânı tanınmıyor” tarzı yakınmalar falan... Megri megri.

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Aynı yollardan gidilerek farklı sonuçlar alınacağını zannediyorlar... Megri megri.

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Twitter, YouTube, Facebook, hatta ve hatta WhatsApp bile cırt diye kesiliverdi. Megri megri.

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Karamsarlık, umutsuzluk, beklentisizlik falan sardı dört bir yanımızı... Megri megri.

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Dolar fırladı... Megri megri.

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Neredesin Şivan Perwer?

Neredesin İbrahim Tatlıses?

Nereye gitti “Megri megri”, yani “Ağlama ağlama” diye çektiğiniz uzun havalar?

Sosyal medyasızlığın neden olduğu 10 şey

BİR: Gözümüz karardı.

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İKİ: Nefesimiz daraldı.

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ÜÇ: Yüreğimiz kabardı.

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DÖRT: Dünyamız küçüldü.

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BEŞ: Canımız sıkıldı.

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ALTI: Bunalımımız arttı.

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YEDİ: Dostlarımız azaldı.

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SEKİZ: İflahımız kesildi.

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DOKUZ: Kuzey Kore havası aldık.

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ON: Dayanaklarımız kalmadı.

Whatsapp'sızlığın neden olduğu sancılar

NE yapıyordur acaba benim WhatsApp gruplarım?

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Bak! Yine gitti parmaklarım WhatsApp’a.

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Elimde paylaşılmayı bekleyen ne de çok fotoğraf birikti!

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Şimdi mutlu musunuz WhatsApp’tan yürüyenler?

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Hiçbir haberleşme aracının WhatsApp’ın yerini tutmadığını anlamak...

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Merak ediyorum: Tek bir düğmeye basılarak mı kesiliyor bu WhatsApp? Eğer böyleyse o parmak, kimin parmağı acaba?

*

Bu tür durumlarda insana en çok normal zamanlarda yüzüne bile bakmadığımız “SMS paketleri”ne dört elle sarılmak koyuyor.

*

Bu ortamda ByLock’a falan sardıran olmuş mudur acaba?

*

“Son görünme” derdi ortadan kalkmış olmadı mı? “Teşekkürler Binali Bey” demeyecek misiniz? Nankör müsünüz?

*

Faks makineleri birden gözüme çok güzel görünmeye başlamasın mı? Hahaha!

Vatanım sensin

Hiçbir masraftan kaçınılmadan...

Zerre abartıya kaçmadan...

İzleyici tavlamak için abuk sabukluğa prim vermeden...

Büyük oynamaya çalışmadan...

Öyküyü zorlamadan...

Hamasete yelken açmadan...

Sıkmadan, bunaltmadan, bezdirmeden...

Çekilmiş bir diziye kavuştuk nihayet.

*

Emeği geçenlerin emeklerine sağlık...

Yeni aforizmalar

Sandıkla gelen gözaltıyla gider.

*

Parti kapatmaya karşı olmak, parti genel başkanlarını gözaltına almaya engel değildir.