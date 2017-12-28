Ahmet Hakan: Nedir bu Abdullah Gül alerjisi, anlamadım ki!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Bakanlar Kurulu kararıyla Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere yargı muafiyeti getiren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) maddesini eleştiren eski 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e AKP'den tepki gösterilmesine dikkat çekti. "Nedir bu Abdullah Gül alerjisi? Anlamadım ki" diyen Hakan, AKP'nin Gül'e yönelik yapılan eleştirilerini haksız buldu.

Ahmet Hakan'ın "Nedir bu Abdullah Gül alerjisi? Anlamadım ki!" başlığıyla yayımlanan (28 Aralık 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Son KHK ile ilgili fikrini söyledi diye...

AK Parti’den kim ağzını açsa Abdullah Gül’e yükleniyor.

- “İşine baksın” demeler...

- “Başka hesap içinde” demeler...

- “Kim olursa olsun” demeler.

Falan...

*

İyi de ne demiş Abdullah Gül?

Dediği şu:

- Arkadaşlar!

- Bu son KHK’nın yazımında hukuk diliyle bağdaşmayan bir muğlaklık var.

- Bu muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı verici.

- İleride hepimizi üzecek gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirilse iyi olur.

*

Ne var bunda kardeşim?

Adam dostça, arkadaşça, kardeşçe, iyi niyetli bir şekilde bir uyarı yapmış.

- Nedir bu tahammülsüzlük?

- Nedir bu nezaketsizlik?

- Nedir bu orantısız tepki?

*

Kaldı ki Abdullah Gül, yaptığı uyarıda...

“Ben son KHK’nın 15 Temmuz hain darbesine karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkarıldığını düşünüyorum” diyerek...

KHK’yı çıkaranların amacının iyi niyetli olduğunu da vurgulamış.

*

“Kim ne derse desin” demek yerine... “Abdullah Gül başka hesap içinde” demek yerine... “Bırak Abdullah Gül’ü, kim olursa olsun” demek yerine...

- Sayın Gül gibi önemli mevkilerde bulunmuş bir siyasetçinin uyarılarını dikkate almamak olmaz.

- Kendisiyle en kısa zamanda bir istişare yapacağız. Kaygılarını dinleyeceğiz. Tecrübesinden faydalanacağız.

- Biz de bakış açımızı kendilerine anlatacağız.

Falan diye...

Nezaket dolu bir açıklama yapmak çok mu zor?

Ne yani?

Koca AK Parti...

Nezaketi, vefayı, lisan-ı münasibi, saygıyı, anlayışı, kadirbilirliği, tevazuu, istişareyi, dostane eleştiriden yararlanmayı falan...

Hepten gündeminden çıkardı mı?