Ahmet Hakan: Necip Hablemitoğlu’nu kesin FETÖ öldürdü, heykelini diksek bile kendimizi affettiremeyiz

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nu Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öldürdüğünü iddia etti. Hakan, "Adamın heykelini diksek, yine de bağışlatamayız kendimizi" dedi

Hakan'ın "Necip Hablemitoğlu’nu dinlerken mırıldandıklarım" başlığıyla (19 Aralık 2017) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

1999 yılında televizyonlarda konuşuyordu Necip Hablemitoğlu... Fetullah’ı anlatıyordu... FETÖ’yü anlatıyordu...

O günlerde sürekli itiraz ederek, “hadi canım sen de” diyerek dinliyordum Hablemitoğlu’nu... Bugün dinlediğimde ise... Mırıldandıklarım şunlardır:

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- Adam haklıymış abi!

- Bu adamın katili kesin FETÖ... Bunları söylediği için öldürdüler adamı.

- FETÖ’yü nasıl da doğru teşhis etmiş.

- Her söylediği cümle, bugün nasıl da doğrulandı! Amma safmışız.

- Bu adama kulak vermediğimiz için utanmalıyım, utanmalıyız.

- Adamın heykelini diksek, yine de bağışlatamayız kendimizi.

Bilimde kaç yıl kaybetmişizdir?

Savcılık açıklamasına göre... 2005/2013 yılları arasında yapılan... “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı”nın tüm sorularının çalındığı tespit edilmiş.

Böylece... Tam 20 bin akademisyen şüpheli duruma düşmüş.

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Ben asıl şunu merak ediyorum:

Bu olay nedeniyle Türkiye, bilimde kaç yıl kaybetmiştir acaba?

Matbaanın geç gelmesi kadar zarar vermiş midir bu olay?

Celal Şengör Hoca!

Bir-iki kelam etsene şu konuda.