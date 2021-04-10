Ahmet Hakan: “Ne var bunda” diyerek bildiriyi savunmak yerine, “İşin içinde kumpas var” demek en azından biraz daha demokratik

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında 103 emekli amiralin yayımladığı Montrö bildirisine ilişkin olarak yapılan ‘kumpas’ söylemleriyle ilgili görüşlerini ifade etti.

“Amiraller, bildiri, kumpas” başlıklı yazısında, “Üç beş gün içinde ‘Ne var canım, emekli amirallerimiz görüşlerini açıklamışlar’ noktasından, ‘İşin içinde kumpas var, amirallerimiz kumpasa getirilmiş’ noktasına gelinmiş oldu” diyen Hakan, “Bir şey söyleyeyim mi? Ben sevdim bu son gelişmeyi. Çünkü ‘ne var bunda’ diyerek bildiriyi savunmak yerine ‘İşin içinde kumpas var’ demek en azından biraz daha demokratik” dedi.