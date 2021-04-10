Ahmet Hakan: “Ne var bunda” diyerek bildiriyi savunmak yerine, “İşin içinde kumpas var” demek en azından biraz daha demokratik

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında 103 emekli amiralin yayımladığı Montrö bildirisine ilişkin olarak yapılan ‘kumpas’ söylemleriyle ilgili görüşlerini ifade etti.
“Amiraller, bildiri, kumpas” başlıklı yazısında, “Üç beş gün içinde ‘Ne var canım, emekli amirallerimiz görüşlerini açıklamışlar’ noktasından, ‘İşin içinde kumpas var, amirallerimiz kumpasa getirilmiş’ noktasına gelinmiş oldu” diyen Hakan, “Bir şey söyleyeyim mi? Ben sevdim bu son gelişmeyi. Çünkü ‘ne var bunda’ diyerek bildiriyi savunmak yerine ‘İşin içinde kumpas var’ demek en azından biraz daha demokratik” dedi.
|Bildirinin yayımlanma tarihi ile içeriğinde yapılan değişiklikler ve bunların imzası olan amirallerin onayına sunulup sunulmadığına ilişkin tartışmalar sürüyor. Bildiriye imza atan başka isimlere tepkisi nedeniyle imzasını koymadığını belirten emekli amiral Semih Çetin, Halk Tv’de katıldığı Açıkça programında, WhatsApp grubuna gelen metnin tarihinin 6 Nisan 2021 olduğuna dikkati çekmişti. Çetin, ertesi gün yaptığı bir paylaşımda bildiriye imza atan bir emekli amiralin söz konusu metinde değişiklikle “Yüce Türk Milletine” ifadesinin eklenerek 3 Nisan 2021 saat 22.50’de onaya sunulduğu bilgisi verdiğini aktarmıştı. Söz konusu metinin Veryansın TV'de ise saat 22.54’te yayımlandığına işaret eden Çetin, “Hıza bak” diyerek olaya yeni bir boyut kazandırmıştı.