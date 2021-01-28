Ahmet Hakan: Ne olur yani sayıları zaten çok sınırlı olan milletvekillerine aşıda öncelik tanınsa...

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, “Ne olur yani sayıları zaten çok sınırlı olan milletvekillerine aşıda öncelik tanınsa” görüşünü ifade etti.

TBMM’nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı ileri sürülmüş, Meclis Başkanı Mustafa Şentop söz konusu iddiaları, “Külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur” diyerek yalanlamıştı.

Ahmet Hakan da bugünkü yazısında, “SÖZ konusu milletvekilleri olduğunda ortalığı ayağa kaldıranları hiç anlamıyorum. Milletvekilliği... Sosyalleşmeyi gerektirir... Halkla teması gerektirir... Yakın durmayı gerektirir... İç içe olmayı gerektirir... Bu sebeple korona açısından en riskli işlerin başında gelir milletvekilliği Ne olur yani sayıları zaten çok sınırlı olan milletvekillerine aşıda öncelik tanınsa” ifadelerini kullandı.

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